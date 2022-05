Bunkry v Německu: zachránit, co se dá

Tehdejší nedostatky přetrvaly, kryt by nemohl plnit svůj účel. „Proti moderní zbraňové technice by poskytl zanedbatelnou ochranu,“ říká René Mühlberger, ředitel školy. Proto se nejenže neaktivuje, ale připravuje se demolice.

Program opuštění bunkrů již pokročil. Západní Německo dosud „zlikvidovalo“ 1400 zařízení, vysvětluje Spolková agentura. To znamená, že se nyní používají pro jiné účely, nebo se nepoužívají vůbec. Podzemní útulky v někdejší NDR úřady po sjednocení nezahrnuly do spolkové koncepce útulků. Stále je k dispozici přibližně 600 krytů, které lze znovu zprovoznit, včetně velkých krytů ve stanicích metra nebo podzemních garážích.

Pravda však je, že i velké množství bunkrů by v případě nouze poskytlo ochranu jen malé části Němců. Vezměme si například Bavorsko: podle listu Süddeutsche Zeitung krátce před pádem komunismu tehdejší vláda spočítala, že ve všech 1500 bavorských bunkrech by mohlo nalézt ochranu 205 tisíc lidí. V té době však mělo Bavorsko jedenáct milionů obyvatel. Dokonce i v Hamburku, který měl tehdy jednu z největších hustot bunkrů, by se do 78 bunkrů vešlo jen asi 80 tisíc z 1,7 milionu obyvatel.