Britské speciální síly se v Afghánistánu podílely na podezřelých zabitích

Z interní emailové komunikace v nejvyšších místech speciálních jednotek vyplývá, že vedení mělo určitá podezření, ale nic neohlásilo vojenské policii, ačkoliv to je zákonná povinnost.

Ministerstvo obrany konkrétní obvinění nekomentovalo a uvedlo, že „odmítnutí komentáře by nemělo být vykládáno jako přijetí pravdivosti (těchto) obvinění”.

A pokračoval: „Neznamenalo to rovnou 'zabijte je všechny', ale rozhodně byli pod tlakem. Soudy nad lidmi byly vykonávány rychle,” dodal zpravodajec.

Když jednotka, obvykle s využitím vrtulníku, dorazila na místo, vyvedla všechny z budovy ven a svázala jim ruce. Jednoho ze zajatců, muže, pak vzali zpět do budovy, aby asistoval při prohlídce domu, což je běžný postup, uvedla BBC.

„To už je po osmé, co se to stalo... To prostě nevymyslíš!”, psali si mezi sebou důstojníci vedení speciálních jednotek. V jiných emailech hovoří o zprávách z misí jako o „neuvěřitelných” a mluví o „posledním masakru” jednotky SAS.