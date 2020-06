Brazílie už má skoro 50 000 lidí, kteří zemřeli s koronavirem

Počet nakažených se za uplynulých 24 hodin zvýšil o 34 666 na 1 067 579. Již v pátek Brazílie překročila hranici jednoho milionu infikovaných. Brazílie je druhou nejhůře postiženou zemí světa za Spojenými státy, a to co do počtu nakažených i co do počtu úmrtí.