Borisova podmořská díra má problém: není jasné, zda může vést až do Severního Irska

Stavba má usnadnit obchod mezi Severním Irskem, které zůstává součástí unijního vnitřního trhu, a zbytkem Británie, která z něj loni vystoupila. Brexit znamenal vážnou ránu pro obchod mezi oběma částmi Británie a tunel by měl obtížnou situaci ulehčit, i když není jasné, kdy se tak stane. Pod vedením Petera Hendyho, šéfa vládní firmy Network Rail, se nyní zjišťuje, zda je výstavba tunelu vůbec možná.

Své závěry má předložit do několika týdnů. Předpokládá se, že vzorem pro navrhovatele i stavbaře bude tunel, který spojuje Británii s Francií. Jak připomněl list The Times, slouží k železničnímu spojení i nákladové a osobní autodopravě.

Náklady na stavbu tunelu na sever Irska budou vysoké, podle expertů však poloviční v porovnání s tím, kdyby si Britové chtěli zajistit přímé spojení do Severního Irska výstavbou mostu. Most by navíc kvůli počasí nemohl fungovat skoro sto dnů v roce.