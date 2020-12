Biden nominoval do čela Pentagonu Austina. Byl by prvním černochem ve funkci

Nově zvolený prezident USA Joe Biden v úterý nominoval do pozice ministra obrany generála ve výslužbě Lloyda Austina. Podle agentury Reuters to uvedl jeho tým ve vyjádření. Pokud by jej do funkce potvrdil Senát, stal by se Austin prvním černochem v čele Pentagonu v americké historii.