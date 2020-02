Vidím světlo rakety. Íránský pilot hlásil sestřel ukrajinského letadla, Teherán lhal

Boeing ukrajinských aerolinek na letu PS752 z Teheránu do Kyjeva odstartoval 8. ledna v 6:20 jen několik hodin poté, co Íránci vypálili své rakety na dvě letiště v Iráku, které využívali Američané. Teherán se obával, že by mohla přijít americká odveta a jeho protivzdušná obrana byla v pohotovosti.