V Izraeli obnovili povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách

Roušky se musejí nosit povinně ve všech vnitřních prostorách s výjimkou bytů, kde lidé bydlí. Povinnost se taky netýká dětí do sedmi let, invalidů, kterým jejich postižení neumožňuje nosit roušky, lidí, kteří jsou sami v uzavřeném prostoru a dvou osob, které spolu pravidelně pracují na jednom místě nebo cvičících.

Ministerstvo vyzvalo obyvatele, aby si také zakrývali nos a ústa, když se účastní masových akcí pod širým nebem, jako je páteční průvod homosexuálů v Tel Avivu. Pokud by trend růstu pokračoval, ministerstvo by omezilo počet lidí, kteří se mohou setkávat.

Nošení roušek přitom bylo zrušeno teprve v minulém týdnu. Už ve čtvrtek varoval Nachman Ash, hlavní expert pro boj s koronavirem v Izraeli, že by se mohly roušky opět zavést, mluvil však o příští týdnu.

Ash upozornil, že pozitivních bylo 0,6 procenta PCR testů a že se nemoc šíří do dalších komunit z Modiinu a Binjaminy, kde se objevila ohniska indické mutace delta a roušky tam zavedli už dříve.

Přesto si nemyslí, že by Izrael měl čelit další velké vlně infekcí a doufá, že vysoká proočkovanost by mohla předejít velkému počtu hospitalizací a vážných průběhů covidu-19. Zdůraznil, že navzdory stoupajícím počtům nakažených neroste počet vážně nemocných.

Dodal, že by bylo bývalo asi lepší nerušit 15. června povinnost nosit roušky, i když neví, zda by to snížilo počet nových případů.