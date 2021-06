Syřan skočil do vody z populární skály, kvůli obrovské náhodě zemřel

K tragické události došlo v neděli a celou situaci zachytily i kamery. Ze záběrů je patrné, že osudná loď se objevila pod jednou z několika skal přesně v okamžik, kdy se Fahd Ibrahim Jamil Al-Lakma rozběhl a chtěl skočit do vody. Dopadl ale hlavou přímo na loď a následně se jeho tělo odrazilo do vody. Přes snahu muže oživit, byl později v nemocnici prohlášen za mrtvého.

Zranění utrpěl rovněž kapitán výletní lodi, jenž byl převezen do nemocnice, o jeho stavu však nejsou zatím bližší informace. Zesnulý Syřan se přestěhoval do Libanonu poté, co jeho rodné město zasáhla v roce 2014 válka.