Svítá naděje na příměří mezi Hamásem a Izraelem, tvrdí Egypt

Konflikt v mezi Izraelem a Hamásem probíhá už druhý týden. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu sice tvrdí, že operace bude ještě nějakou dobu trvat, ale podle listu The Times Of Israel někteří izraelští představitelé dali najevo, že příměří s Hamásem by bylo možné a měl by je podobně jako dříve zprostředkovat Egypt. Egyptský prezident Abdal Fatah Sísí v pondělí řekl, že naděje na příměří existuje.