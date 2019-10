Protesty v Iráku mají přes 40 obětí, premiér „nemá kouzelné řešení”

Stejná slova použila i mluvčí úřadu OSN pro lidská práva Marta Hurtadová, která dodala: „Vzbuzují v nás obavy zprávy, že bezpečnostní sily použily ostrou munici a gumové projekty a že střílely slzotvorné granáty do lidí.“ Vyzvala k vyšetření všech zásahů, které vedly ke zraněním a úmrtím. Apelovala na iráckou vládu, aby lidé mohli svobodně vyjadřovat své názory, což nejde během zákazu vycházení v době, kdy je omezen internet, aby se demonstranti nemohli navzájem kontaktovat.

V centru Bagdádu se v pátek i přes zákaz vycházení sešly menší desítky demonstrantů. Policie po nich podle agentury AP střílela a jeden mladý muž byl zraněn. Protestující opět porušili zákaz vycházení a neuposlechli ani výzvy premiéra Ádila Abdala Mahdího, aby zůstali doma. Po zásahu policie se podle televize Al-Džazíra rozutekli do vedlejších ulic.

Mahdí v noci na pátek přiznal, že požadavky demonstrantů nespokojených s korupcí, nezaměstnaností a nefungujícími službami, kdy dochází k výpadkům dodávek vody a elektřiny, jsou oprávněné. Vláda se podle něj snaží najít řešení, ale podle jeho slov „nemá žádné kouzelné řešení“ a potřebuje pomoci. Přislíbil, že se pokusí prosadit zákon, který by chudým rodinám garantoval základní příjem a zajistil ubytování.

K situaci se během pátečních modliteb vyjádřili dva vlivní šíitští duchovní velký ajatolláh Alí Sistání a Muktada Sadr. Oba kritizovali politiky. „Zákonodárci nesou největší odpovědnost za to, co se stalo,“ řekl Sistání a dodal, že vláda „musí dělat vše, co může, aby zlepšila služby, našla práci pro nezaměstnané, ukončila klientelismus a potýkala se s korupcí“. Podle něj byl měla vláda splnit požadavky demonstrující „než bude příliš pozdě“. Odsoudil přitom násilí na obou stranách.