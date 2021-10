Potíže po třetí dávce? U 19 lidí z 3,3 milionu, spočítal Izrael

Třetí dávka vakcíny proti koronaviru je bezpečná. Vyplývá to z dat shromážděných v Izraeli. Vážné vedlejší účinky po třetí injekci zaznamenali u 19 pacientů z 3,3 milionu naočkovaných. Riziko vážných komplikací tak vychází na 6 ku 10 tisícím. Vyplývá to z dat izraelského ministerstva zdravotnictví, o nichž v pátek informoval web The Times of Israel.