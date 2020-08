Opilou dívku v Izraeli znásilnilo 30 mužů. V hotelu na ni stáli frontu

Jeden z obviněných se podle listu Times of Israel hájí tím, že dívka měla s muži souložit dobrovolně, další zprávy tomu ale odporují. Jiný podezřelý se podle listu Daily Mail před znásilněním dívky vydával za lékaře, který ji přišel ošetřit. Všichni muži, kteří se měli sexuálního útoku účastnit, se podle izraelských médií navzájem neznali.

Někteří údajní pachatelé si měli nedobrovolný sex s nezletilou natáčet, a právě to je prozradilo, protože nahrávky unikly na internet. Dívka v hotelu, kde se mělo znásilnění stát, nebydlela, šla si do pokoje jen odskočit poté, co popíjela s jedním z podezřelých.