O očkování malých dětí je v Izraeli velký zájem. Tisíce rodičů rezervují termíny dopředu

Poradní panel vládě doporučil začít podávat třetí dávku vakcíny dětem od 12 do 15 let, a to po uplynutí pětiměsíčního období po podání druhé dávky. Odborníci se tak rozhodli na základě informací, podle nichž se ve skupině lidí mezi 16. a 19. rokem věku naočkovaných pouze dvěma dávkami snížila účinnost vakcíny. Posilovací dávka pro skupinu nad 16 let už byla schválena.