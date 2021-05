Nálety na Gazu pokračují

Ostřelování v noci čelil také židovský stát. Libanon vystřelil na Izrael šest raket, žádná ale nepřekročila hraniciV pohraničních oblastech se rozezněly varovné sirény, byť jedna ze střel nepřeletěla hranici. Izrael na útok reagoval vypálením střel do místa odpalu, uvedla izraelská armáda. Ani jedna ze stran nehlásí zraněné ani škody.

Hamás se ráno přihlásil k odpovědnosti za raketový útok na izraelské město Netivot a uvedl, že byl reakcí na „sionistickou agresi”, což je slovníkem Hamásu odkaz na izraelské noční bombardování, píše list The Times of Israel.

Od začátku vzájemného ozbrojeného střetu 10. května již zemřelo 212 Palestinců, z toho 61 dětí. Na izraelské straně je deset obětí. Na obou stranách jsou stovky raněných. Izraelská armáda uvedla, že Hamás na Izrael odpálil od začátku konfliktu 3350 raket, jen za pondělí jich bylo 200. Do Izraele jich však dopadne jen minimum, většinu jich ještě ve vzduchu zničí obranný systém Železná kopule (Iron Dome).

Za klid zbraní se v úterý poprvé přimluvil také americký prezident Joe Biden. Udělal to po rozhovoru a izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem, napsal deník Guardian. Spojené státy přitom dosud blokovaly vydání rezoluce Rady bezpečnosti OSN, která by boje razantně odsoudila. Rada se k dalšímu jednání sejde opět dnes.

„Biden zopakoval jsou podporu právu Izrael se práti proti nevybíravé palbě raketami,“ uvedl Bílý dům k telefonátu a dodal: „Povzbudil Izrael, aby využil veškerého úsilí k ochraně civilistů. Prezident vyjádřil svou podporu příměří a jednal o zapojení USA s Egyptem a dalšími partnery do jednání, která by vedla ke konci (bojů).“

Izraelští vojenští představitelé by ale chtěli ve vojenských operacích pokračovat ještě den nebo dva. Netanjahu v neděli řekl, že by Izrael měl pokračovat v útocích na teroristické cíle v Gaze tak dlouho jak to bude nutné pro návrat ke klidu a bezpečnosti pro izraelské občany.“