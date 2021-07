Na Blízkém východě hrozí katastrofální nárůst počtu případů koronaviru, varuje WHO

V regionu východního Středomoří osm týdnů klesaly počty nově potvrzených případů nákazy a s tím spojených úmrtí. Libye, Írán, Irák a Tunisko ale nyní podle WHO evidují výrazný nárůst počtu nakažených a očekává se, že epidemická situace se bude zhoršovat i v Libanonu a Maroku.

Příští týden budou muslimové slavit svátek oběti (íd al-adhá), který tradičně provázejí velká náboženská a společenská setkání. To by za současné epidemické situace mohlo šíření nákazy v blízkovýchodních zemích ještě zrychlit.

"WHO má obavy, že počty nových případů covidu-19 mohou v nadcházejících týdnech dál prudce narůstat, což by mělo katastrofální dopady," uvedla regionální pobočka WHO. Současnou vlnu šíření nákazy v řadě blízkovýchodních zemí přičetla nedostatečnému dodržování protiepidemických opatření, včetně "narůstající lhostejnosti v některých komunitách", nízké proočkovanosti a šíření nových mutací.