Muž zastřelil v Iráku svou ženu pár minut poté, co je soud rozvedl

Žena z autonomní irácké oblasti Kurdistán strávila ve vězení 1,5 roku za to, že měla mimomanželský poměr. Poté, co vězení opustila letos v dubnu, domluvili se s manželem na rozvodu. V úterý je soud rozvedl. Ihned po opuštění soudního jednání vytáhl muž zbraň a šesti ranami svou ženu zastřelil, napsal list The Independent.