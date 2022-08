Loď s ukrajinským obilím prošla v Turecku kontrolou a míří do Libanonu

Nákladní loď Razoni, která přepravuje ukrajinské obilí, vplula ve čtvrtek do Dardanelské úžiny a pokračuje ve své cestě do Libanonu. Loď ve středu prošla v Istanbulu úspěšnou kontrolou před vstupem do Bosporské úžiny.