Loď blokující Suezský průplav se podařilo částečně vyprostit

Kontejnerovou loď Ever Given, která od úterý blokuje Suezský průplav, se podařilo částečně vyprostit. Agentuře AP to v pondělí řekli zástupci firmy, která pracuje v průplavu, aniž by ale sdělili další podrobnosti. Český rozhlas uvedl, že se příď lodi stočila ve směru plavby.