K Egyptu a Izraeli se blíží neobvyklá bouře

Podobné přírodní úkazy jsou v této oblasti neobvyklé a zasahují spíše západní než východní Středozemí, kde je nižší vlhkost vzduchu, uvádí televize CBS. Vítr provázející bouře v této oblasti bývá slabší než u atlantického hurikánu, živel ale přesto může způsobit bleskové záplavy.

V sobotu by bouře měla podle předpovědí dorazit na pevninu, ve východním Egyptě a v částech Izraele by podle CNN mohlo napadnout až 200 milimetrů srážek, což vyvolává obavy z bleskových záplav. Severovýchodní Egypt, jižní Izrael, palestinská území a Sinajský poloostrov průměrně v říjnu zaznamenávají asi 10-20 milimetrů srážek, tedy desetinu toho, co tato bouře může přinést za jediný den, uvádí CNN.

Káhira a další egyptská města se tento týden již potýkala s devastujícími dešti, při záplavách přišlo podle agentury AP o život 11 lidí. Nynější bouře podle předpovědí pravděpodobně zasáhne zejména pobřeží severně od Káhiry, ale hlavnímu městu se vyhne.

Izraelské úřady se podle listu Haarec na silný déšť připravují. List zároveň uvedl, že přesnou trajektorii bouře je těžší předpovídat než u větších atlantických hurikánů, jelikož jde o výrazně menší úkaz. Zároveň je možné, že se bouře většině Izraele vyhne. Izraelský úřad pro správu přírodních parků nicméně varoval před možnými záplavami u toků ve východním a jižním Izraeli, lidé by se rozhodně těmito vodami neměli brodit, ani zkoušet je projet autem, dodal úřad. Izraelská národní energetická společnost doporučila lidem, aby si ze střech a balkónů odstranili jakékoli předměty, které by vítr mohl odnést či poškodit.

Podle listu The Times of Israel by bouři mohl provázet vítr o rychlosti až 110 kilometrů v hodině a většina srážek by měla spadnout v nížinách v centrálním a jižním Izraeli. V Pásmu Gazy byl podle listu vyhlášen kvůli počasí výjimečný stav, který by měl platit do sobotního večera.