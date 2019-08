Jihojemenští separatisté trvají na odtržení a samostatnosti

„Souhlasíme s tím jet do Rijádu na rozhovory. Jsme stále součástí koalice (proti Húsíům), respektujeme jemenského prezidenta Mansúra Hádího, ale jsme si jisti, že je řízen členy islamistické strany Islah,“ řekl zástupce STC v Evropě Ahmad bin Faríd.

Ten čelil v roce 2011 za arabského jara protestům, tlaku na odstoupení ale vzdoroval. Zvrat nastal poté, co se vzbouřili šíitští Húsíové, kteří postupně ovládli velkou část země včetně hlavního města Saná. Když obsadili v březnu 2015 Aden, Sálihův legálně zvolený nástupce Hádí utekl do Saúdské Arábie a požádal ji o intervenci. Válka, do které se zapojily na straně Hádího arabské země pod vedením Saúdů, však zemi zcela rozvrátila, většina obyvatel je závislá na zahraniční pomoci, což vedlo na jihu země k posílení separatismu.