Izraelská vláda ukončila karanténu školáků po kontaktu s nakaženým

Izraelský premiér Naftali Bennett a ministr zdravotnictví Nican Horovic ve středu podle plánu schválili ukončení povinné karantény školáků, kteří přišli do kontaktu s člověkem nakaženým koronavirem. Úprava vstoupí v platnost ve čtvrtek. Informuje o tom zpravodajský web The Times of Israel.