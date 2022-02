Izrael má tajný plán na záchranu Židů z Ukrajiny

Pokud Rusko napadne Ukrajinu, Izrael má tajný plán na záchranu tamních Židů, kterých na Ukrajině žije zhruba 200 tisíc. Podle deníku The Jerusalem Post to uvedli vysocí představitelé izraelské vlády. Tento plán zahrnuje přesun obyvatel do Izraele včetně jejich náhradního ubytování, jeho podrobnosti jsou však nejasné.