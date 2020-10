Islámský stát vyzval k útokům v Saúdské Arábii

Mluvčí teroristické organizace Islámský stát (IS) abú Hamza Kurajší v neděli vyzval stoupence k útokům na občany západních zemí v Saúdské Arábii a na hospodářskou infrastrukturu království. Podle Kurajšího Saúdská Arábie dala najevo, že podporuje normalizaci vztahů s Izraelem, když otevřela svůj vzdušný prostor pro izraelské lety do sousedních států Perského zálivu. O audionahrávce mluvčího IS informovaly agentura AFP a Reuters.