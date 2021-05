Hamás útočí na mezinárodní letiště, chce přerušit leteckou dopravu nad Izraelem

Podle serveru The Times of Israel jde zřejmě raketu, která po vypálení z Pásma Gazy na Izrael urazila největší vzdálenost – asi 250 kilometrů.

Letecké společnosti British Airways, Lufthansa, Iberia a Virgin Atlantic zrušily veškeré lety do Tel Avivu, poté co tak učinily Delta Air Lines a American Airlines. Agentura AFP ve čtvrtek napsala, že společnosti American Airlines a United Airlines zastavily lety do Izraele nejméně do 15. května