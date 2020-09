Epidemií těžce zasažený Izrael zvažuje celostátní uzávěru

Zdravotní odborníci nyní navrhují, aby byla v Izraeli na měsíc zavedena uzávěra. Podle izraelských médií by mohla začít platit příští čtvrtek, den před židovským Novým rokem Roš Hašana. V rámci opatření by údajně měly být zavřeny školy, restaurace, obchodní centra, tržiště a další místa. Alternativou je takzvaná "dýchající" uzávěra, která by tolik neomezovala volný pohyb lidí, ale vedla by několikatýdennímu uzavření podniků.