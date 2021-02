Epidemická situace v Izraeli se nelepší. Čím dál víc lidí tam na očkování kašle

Izrael za úterý otestoval na 85 tisíc lidí, poměr pozitivních výsledků tak činí 9,3 procenta. V nemocnicích leží 1074 pacientů s těžkým průběhem onemocnění covid-19, z toho 292 je na ventilátorech. Počet obětí vzrostl na 4888 poté, co v úterý zemřelo dalších 31 lidí. Reprodukční číslo v pondělí překonalo 1,0.

V pondělí večer nicméně ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že bylo naočkováno pouze zhruba 87 tisíc Izraelců za den, což je jen asi polovina oproti dosavadním denním údajům. Deník Times of Israel upozornil, že tempo očkování v zemi zpomaluje a některé zdravotní pojišťovny už zvou i lidi mimo očkovací harmonogram podle věkových skupin.

Izraelská zdravotní pojišťovna Klalit musela podle televizní stanice Channel 12 odepsat asi 1000 dávek vakcíny od firem Pfizer a BioNTech. Tuto vakcínu je nutné skladovat při velmi nízkých teplotách a po rozmrazení se musí do několika dnů aplikovat.

Starosta města Lod dokonce pohrozil těm, kteří nepřijdou na očkování, že jim zakáže používání městských služeb. K takovému kroku ale nemá starosta oprávnění, připomněl Times of Israel.

Komentář deníku Jediot Achronot vidí příčinu snižujícího se zájmu lidí o vakcínu v absolutním nedostatku důvěry veřejnosti ve vládu. Většina Izraelců, kteří jsou uvrženi do přísné a ekonomicky kruté uzávěry, se s nevolí dívá na to, jak vláda nezasahuje proti příslušníkům ultraortodoxních komunit.

Vzhledem k tomu, že ani přes rychlé tempo očkování a už skoro měsíc trvající lockdown se epidemická situace výrazně nelepší, schválila izraelská vláda v neděli v noci prodloužení restrikcí pohybu a ekonomické činnosti do pátečního rána. Mezinárodní Ben Gurionovo letiště zůstane pro osobní leteckou dopravu zavřené do neděle a pozemní hranice do úterý.