Dubajskou princeznu Latífu vězní otec, nechal ji unést

Nyní 35letá Latífa po několik měsíců natáčela videa v koupelně vily, kde ji drží, jediné místnosti, kde se mohla zamknout. Nahrála je na telefon, který se podařilo do vily propašovat. Ve videích uvedla, že se rvala s vojáky, kteří ji vytáhli ze člunu, a jednoho kousla do paže, až křičel. Když dostala uklidňující léky, ztratila vědomí.

Probudila se až v Dubaji, kam ji převezli soukromým letadlem. Držena byla o samotě bez přístupu k lékařům nebo k právníkům. Vila byla bez oken, dveře zamřížované a budova byla hlídána policií.

Stanici BBC se podařilo nezávisle ověřit detaily o místě pobytu princezny.

Videa poskytla stanci BBC její blízká přítelkyně, finská instruktorka capoeiry Tiina Jauhiainenová, bratranec z matčiny strany Marcus Essabri a aktivista David Haigh, kteří všichni stojí za kampaní Free Latifa. Uvedli, že rozhodnutí zveřejnit její výpovědi bylo obtížné, ale že se obávají o její bezpečnost.

Útěk na lodi

Latífa, které je nyní 35 let, chtěla utéci už od svých šestnácti let, ale plán se jí podařilo uskutečnit až poté, co se v roce 2011 setkala s francouzským obchodníkem Hervém Jaubertem. Při útěku jí 24. února 2018 pomáhala Jauhiainenová. Obě použily nafukovací člun a vodní skútr, aby se dostaly do mezinárodních vod, kde čekal na jachtě plující pod americkou vlajkou Jaubert. O deset dní později u Indie na jachtu zaútočili příslušníci dubajských speciálních sil. Jauhiainenová vypověděla, že kouřovými granáty ji a princeznu vypudili z koupelny v podpalubí a mířili na ně zbraněmi. Latífu pak odvezli do Dubaje.

Jauhiainenová a posádka jachty byly drženi 14 dní ve vazbě v Dubaji, než byli propuštěni. Indická vláda nikdy nekomentovala svou roli v případu.

Ještě před útěkem Latífa natočila video, která bylo zveřejněno po jejím dopadení. V něm říká: „Pokud se díváte na toto video, není to dobré, protože jsem buď mrtvá, nebo ve velmi zlé situaci.“

Krutý šajch

Loni v březnu britský soud dospěl k závěru, že dubajský vládce šajch Muhammad Rašíd Maktúm, který je také premiérem Spojených arabských emirátů, zosnoval únosy svých dvou dětí a zastrašoval svou bývalou ženu, jordánskou princeznu Háju. Ta utekla do Británie, protože se bála o osud svých dětí. Dceru Džalílu chtěl šajch provdat za saúdského korunního prince Muhammada bin Salmána.

Dubajský vládce šajch Muhammad bin Rašíd al-Maktúm s bývalou manželkou, jordánskou princeznou Hájou. Foto: Luke Macgregor, Reuters

Hája se na začátku roku 2019 začala i zajímat o osud svých nevlastních dcer Šamsy a Latífy. Na to jí začal šajch vyhrožovat a pak se s ní rozvedl na základě práva šaría, aniž by jí o tom dal vědět. Obrátila se na britský soud, protože princezna Šamsa byla unesena v roce 2000 na ulici v Cambridgi, když jí bylo 19 let, a stále je vězněna v Dubaji.