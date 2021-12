Doživotně odsouzení vrahové Chášukdžího žijí v luxusních vilách v Rijádu

The Guardian se opírá o výpovědi dvou svědků, kteří rezidence několikrát navštívili. Podle nich jsou všichni tři muži v klidu a věnují se běžným denním záležitostem. Do objektů často vcházejí návštěvy, dodavatelé jídla, zahradníci, údržbáři a příbuzní. Abáhusajn a Madaní jsou agenti státní bezpečnosti a do tělocvičny používané v objektu chodí podle svědků jejich šéf Abdal Azíz bin Muhammad Huvajriní. Svědci kvůli obavám z odvety korunního prince svá jména nechtějí zveřejnit.