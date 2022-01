Dobrá zpráva o omikronu: Už se nám tu nikdo nedusí, říká izraelský lékař

V jeruzalémské nemocnici Hadassa přibývá nemocných s covidem-19, pro které musejí najít místo. Ve srovnání s minulými vlnami epidemie tu je ale tentokrát jeden významný pozitivní posun. Nakažení už nelapají po dechu jako u nákaz předchozími variantami, a to ani ti ve vážném stavu. V úterý to uvedl server Times of Israel, jehož redaktor Nathan Jeffay nemocnici navštívil.