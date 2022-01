Čtvrtá dávka povzbudí protilátky jen krátce

Po čtvrtém očkování vakcínou proti koronaviru se hladina protilátek v těle zvyšuje až pětinásobně. Záhy se však vrací na stejnou úroveň jako krátce po třetí dávce. Zatím není jasné, co to znamená. Ukázala to studie z Izraele, kde se čtvrtou dávkou již očkuje.