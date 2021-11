Bojovníci Islámského státu se vyplatili z kurdského vězení

Dva Syřané, abú Džafar a abú Muhammad, kteří byli věznění, se dostali bez soudu na svobodu, když každý zaplatil 8000 dolarů (180 000 korun) jako pokutu. Musel ale podepsat prohlášení, že se nepřipojí k žádné ozbrojené organizace a opustí severovýchod Sýrie kontrolovaný kurdsko-arabskými Syrskými demokratickými silami (SDF).

Osm tisíc dolarů však byla jen pokuta, oba museli zaplatit mnohem více. „Propuštění nebylo snadné, ale poté, co se rodina spojila s mnoha vůdci SDF, byla schopna mě dostat z vězení, když zaplatila kromě osmitisícové pokuty do pokladny veřejných financí SDF ještě 14 000 dolarů (315 000 korun) na úplatcích.“

Abú Džafar uvedl, že jeho blízcí museli dát na úplatcích ještě dalších 12 000 dolarů. Ty pro něj údajně shromáždily bohaté rodiny z města Tabka. Jinou možnost neviděl: „Dva roky jsme čekali, zda soud rozhodně o našem případu. Pak jsme věděli, že musíme najít vlastní cestu z tohoto místa.“

Volné jsou i jejich rodiny

Propuštěné byly v rámci dohody i jejich ženy a děti, které byly v táboře Al Haúl. S rodinami pak odjeli do syrské provincie Idlib, která je jako jediná v Sýrii kontrolovaná radikály. Z ní přešli do Turecka, kde žijí i s rodinami. Jsou přesvědčeni, že jsou pod dohledem příslušných bezpečnostních orgánů.

Oba dávají najevo jistý odstup do Islámského státu. Jeden vypověděl, že nikdy nepodlehl ideologií Islámského státu a k IS se přidal jen kvůli penězům. Druhý řekl, že zpočátku byl zaujat náboženskou složkou ideologie IS, ale nenapadlo ho, že by mohla skupina být tak násilná. Abú Džafar zdůraznil, že od IS se odejít nedá: „Na základě své svobodné vůle se můžete rozhodnout připojit se k IS, ale opuštění nemáte pod kontrolou. Ve chvíli, kdy odejdete, začnou vás považovat za káfira (nevěřícího) a musíte zemřít.“

Propuštěných je více

List podotkl, že není jasné, kolik lidí napojených na IS bylo schopno se takto vykoupit z vězení, ale oba propuštění uvedli, že vědí o nejméně deseti lidech propuštěných z věznice ve městě Hasaka za stejných podmínek poté, co byl v roce 2019 zaveden tzv. usmiřovací proces.

Tábor Rodž pro rodiny příslušníků IS Foto: Profimedia.cz

Mahmúd z Rakky, jehož matka byla popravena IS za špionáž, i když neuměla ani používat mobilní telefon, si stěžuje, že už potkává lidi spojené s IS. „Občas je vidíme v ulicích Rakky, ale bez funkčního systému to nemůžeme prokázat.“

Na svobodu se dostali i bojovníci

Mluvčí SDF Farhad Shami popřel, že by dokumenty, které oba muži měli, byly oficiální. Podle něj k ničemu takovému, co muži popisují, nedochází: „SDF dříve propustila nějaké vězně s vazbami na IS (v rámci kmenového usmíření), nicméně jejich ruce nebyly potřísněny krví nevinných civilistů a nedopustili se žádných zločinů. Buď byli zaměstnanci úřadů IS, nebo byli donuceni se připojit k IS.“

V březnu propuštěný abú Džafar ale působil jako příslušník bezpečnostních sil IS v Rakce a pracoval pro úřad, který trestal a popravoval lidi, kteří nedodržovali přísná nařízení práva šaría, jež zavedl IS. Popřel, že by sám kohokoli zranil nebo zabil.

Mučení

Abú Muhammad z Dajr az-Zauru, řekl, že bojoval v řadách IS už v roce 2014 u syrského Kobani, kde čelil Kurdům. Na frontě působil pět let až do roku 2019, kdy byl zajat v Baghúzu. Stěžoval si, že byl v kurdském vězení mučen: „Stráže SDF nás vytahovaly zavěšené až ke stropu vyšetřovací místnosti, nechávali nás hladové a žíznivé. Dělali nám stejné věci, které jsme dělali lidem, jež jsme zatkli. Nyní toho lituju. Po tom všem, co jsem dělal, se skutečně nemůžu popsat jako oběť.”

Aktivista z Rakky Muhab Násir k případům uvedl: „Jako obyvatelé Rakky jsme přesvědčeni, že propuštění těchto nebezpečných lidí je jen otázkou peněz. SDF se nestará o zločiny, kterých se tito lidé dopustili na nás. Pro SDF je to jen způsob, jak získat více peněz.“

Mezinárodní koalice proti IS propouštění neřeší: „Koalice nekontroluje ani neprovozuje zadržovací zařízení. Tato zařízení a tábory jsou spravovány na severovýchodě Sýrie čistě SDF.“

Ve vězeních je asi 8000 Iráčanů a Syřanů obviněných z příslušnosti k Islámskému státu a dalších dva tisíce cizinců se stejným obviněním, kteří nebyli repatriováni do svých vlastí. Drženi jsou ve třech přeplněných věznicích na severovýchodě Sýrie, které spravuje SDF.