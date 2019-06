Novinky

„S americkým dronem v regionu byl také americký námořní hlídkový letoun P-8 s 35 lidmi na palubě. Toto letadlo také vstoupilo do našeho vzdušného prostoru a mohli jsme ho sestřelit, ale neudělali jsme to,“ řekl Hadžizádeh. Generál oznámil, že na to měl Írán plné právo. „Dvakrát jsme ... poslali varování,“ řekl Hadžizádeh, aniž by sdělil podrobnosti k incidentu.

Trosky sestřeleného amerického dronu RQ-4C Triton

FOTO: Tasnim News Agency, Reuters

Boeing P-8 Poseidon je námořní hlídkový letoun, který využívá námořnictvo Spojených států.

Nakonec bylo rozhodnuto sestřelit dron, který neměl nikoho na palubě. Íránská televize odvysílala snímky, které ukázaly trosky amerického dronu.

Trosky sestřeleného dronu RQ-4C Triton

FOTO: Tasnim News Agency, Reuters

Íránské revoluční gardy tvrdí, že stroj byl sestřelen, když sbíral data nad íránským územím, nad provincií Hormuzgán. Teherán chce záležitost řešit na půdě OSN.

Trosky sestřeleného bezpilotního dronu RQ-4C Triton

FOTO: Tasnim News Agency, Reuters

Napětí mezi USA a Íránem sestřelení dronu vystupňovalo. Prezident Donald Trump schválil úder na íránské cíle, ale zhruba deset minut před akcí ho odvolal, protože by podle jeho slov šlo o reakci neúměrnou závažnosti sestřelení nepilotovaného dronu.

„Byli jsme připraveni k odvetě ve třech různých směrech, když jsem se dotázal, kolik lidí zemře,“ uvedl Trump. Když se dozvěděl, že jich bude asi 150, deset minut před tím, než měla akce začít, ji zastavil. „Bylo by to neúměrné oproti sestřelení nepilotovaného dronu,“ dodal prezident.