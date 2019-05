Izrael čekají předčasné volby 17. září, rozhodl parlament

Předčasné volby by se v Izraeli měly uskutečnit letos 17. září. Vyplývá to z návrhu zákona, který ve středu krátce před půlnocí schválil izraelský parlament a jímž rozhodl o svém rozpuštění, informuje izraelský list The Times of Israel. Poslední volby se v Izraeli uskutečnily letos 9. dubna.