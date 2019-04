Novinky

Ve třech okrscích se budou přepočítávat všechny hlasy, ve zbylých jen podezřelé. Důvodem je, že voliči náhodou nebo záměrně zaškrtli více stran nebo že nebyla na lístcích razítka.

V průběžných výsledcích vedl kandidát republikánů Ekrem Imamoglu, který nakonec uvedl, že vyhrál o 27 000 hlasů. Turecký prezident pak pohrozil, že výsledky napadne.

AKP ale tvrdí, že vyhrál její kandidát, bývalý premiér Binali Yildirim. Ve městě dokonce nechala AKP vylepit plakáty, kde jsou Erdogan s Yildirimem a textem, že děkují Istanbulu za zvolení.

Plakát, kde prezident Recep Tayyip Erdogan a kandidát na starostu Istanbulu Binali Yildirim děkují městu za své zvolení.

„Není to slušné chování. Máme výsledky od volební komise a víme, kdo vede,“ řekl BBC Imamoglu. Vyzval také, aby se přepočítávání hlasů nekonalo a Erdogan uznal porážku ve městě, odkud pochází a kde byl starostou.

„Až do včerejška vláda a vládnoucí strana tvrdila, že Turecko má nejvěrohodnější volební systém, a vychvalovali jej. V době voleb byl ve službě ve volebních místnostech milion lidí. Kdyby tam bylo něco podezřelého, zaznamenali by to a napsali by o tom zprávu, což je oficiální postup,“ dodal Imamoglu pro BBC.

Kandidát tureckých republikánů na starostu Istanbulu Ekrem Imamoglu v mauzoleu Mustafy Kemala Atatürka. Jako republikán se hlásí k jeho odkazu, zatímco Erdogan se stále více hlásí k osmanské říši.

Opozice upozorňuje, že hlasovací lístky bez razítka byly akceptovány i v referendu v roce 2017, které změnilo v zemi parlamentní systém na prezidentský, a její námitky v tomto směru byly odmítnuty.

AKP v komunálních ztratila Ankaru a nechce přijít o Istanbul. Jak ale podotkl Imamoglu: „Všechno končí. Strany, vlády i sám život. Erdogan je u moci 17 let. Jsou tu problémy a věci, co se nám nelíbí – ale je to politický úspěch. Ale jednou taky nastane konec.“