Novinky, ČTK

Fabien zahynul během únorového náletu mezinárodní koalice na Baghúz, kde probíhá ofenziva, která má zlikvidovat poslední zbytky radikálních bojovníků Islámského státu. Jeho bratr Jean-Michel byl zraněn při stejném náletu, zemřel o dva dny později.

Maquereová agentuře AFP řekla, že jejího „švagra zabilo bezpilotní letadlo a manžela minometný granát“. Sama je v současné době mezi civilisty, kteří prchají z Baghúzu.

Maquereová nechce zpět



Na dotaz, zda jsou v oblasti ještě další Francouzi, Maquereová sdělila, že „možná, ale není jich tam moc“. Ujistila ale, že Hayat Boumedienneová, což je přítelkyně jednoho z pachatelů atentátů v Paříži Amedyho Coulibalyho, je po smrti. „Byla zabita, nevím kdy, ale vím, že všichni jsou mrtví,“ sdělila Maquereová.

Podle agentury AP také řekla, že se nechce vrátit do Francie a přeje si, aby „ji Francie nechala na pokoji“.

Fabien Clain natočil zvukový vzkaz s přiznáním Islámského státu k atentátům v Paříži. Hlas tlumočníka na nahrávce byl identifikován jako hlas jeho bratra.

Teroristické útoky z 13. listopadu 2015 si vyžádaly 130 mrtvých a 350 zraněných. Skupina teroristů zaútočila v koncertní síni Bataclan, u stadionu Stade de France na předměstí Saint-Denis a v ulicích francouzského hlavního města.

Clainovi patřili k veteránům mezi radikálními bojovníky. Vyrostli v normandském Alençonu v rodině křesťanů, která měla čtyři děti. Rodina krátce pobývala na Réunionu, otec od ní odešel, když Fabienovi byly tři roky. Koncem 90. let spolu se svou přítelkyní konvertoval k islámu a po něm pak i Jean-Michel s manželkou. Usadili se v Toulouse, kde se Fabien stal hlavní postavou salafistického hnutí. Partnerky bratrů se začaly oblékat po muslimském způsobu.

Fabien byl v roce 2009 ve Francii odsouzen k pětiletému žaláři za pomoc při náboru lidí do Iráku. Po odpykání tří let byl propuštěn, vrátil se do Normandie, v roce 2015 jel do Sýrie. Odjel tam také jeho bratr.