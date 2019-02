Novinky

Ve středu vyrazilo z oblasti držené Islámským státem 22 náklaďáků, které obvykle převážejí dobytek. Na jejich korbách byly desítky zahalených žen a dětí, často natlačených jedna na druhou, ale také muži. Děti vypadaly vyděšeně, jedna dívka s kamenným obličejem kolébala v náručí mladší sestru, která schovávala svou hlavu na její hrudi. Další dívka si zacpávala uši kvůli explozím. Tváře si zakrývali i chlapci, uvedla televize ABC.

Bojovníci SDF neumožňovali novinářům přiblížit se ke koloně, ale jeden z mužů na korbě na otázku, jaká je situace v místě drženém IS, hlasitě odpověděl: „Dá-li bůh, vydrží.“ Odkazoval na slogan Islámského státu Vydržet a expandovat.

ČTĚTE TAKÉ

Islámský stát v Sýrii drží poslední stovky čtverečních metrů, tvrdí koalice



Poslední bašta IS

Odjezd skupiny, na který dohlíželi na jedné straně bojovníci Islámského státu a na druhé milice SDF, umožnila malá škvíra v obklíčení okolí vesnice Baghúz, kterou jako poslední drží Islámský stát. Podle odhadů je tam asi 300 radikálů, většinou zahraničních bojovníků, s několika sty rodinných příslušníků.

Milicionář Syrských demokratických sil dává chleba dětem v koloně aut odjíždějících z Islámského státu.

FOTO: Rodi Said, Reuters

„Bohužel je tam mnoho civilistů,“ řekl televizi ABC mluvčí sil SDF. „Myslím si, že je jich tam pořád hodně. Naše jednotky pokračují v evakuaci.“

„Naše síly říkají od začátku, že mají dvě možnosti - bezpodmínečně se vzdát, nebo bojovat do konce,“ řekl mluvčí SDF Mustafa Bali agentuře Reuters. SDF opakovaně zamítly žádosti Islámského státu, aby bojovníci mohli odejít na jiné místo.

Další mluvčí SDF Adnan Afrín dodal pro AFP, že mezi lidmi se skrývali i bojovníci IS: „Vzdali se civilisté a bojovníci různých národností. Mezi civilisty se skrývala skupina bojovníků IS, ale co víme, naši kolegové je zatkli.“ V poslední době se většinou vzdávali syrští a iráčtí bojovníci IS.

Milice SDF ve čtvrtek předala Iráku přes 150 bojovníků IS z Iráku i z jiných zemí. Agentura Reuters informovala, že byli převezeni v přísně střeženém konvoji deseti nákladních aut na dvě vojenské základny v irácké provincii Anbár. Podle nejmenovaného armádního činitele budou vyslechnuti. Irácký premiér Ádil Abdal Mahdí v únoru oznámil, že jeho země přijme všechny irácké členy Islámské státu i tisíce jejich rodinných příslušníků.

Muži se zakrytými obličeji v koloně aut, která odjela z Islámského státu.

FOTO: Rodi Said, Reuters

Z okolí Baghúzu za poslední týdny odešlo asi 20 000 lidí, někteří ale byli v tak zoufalém stavu, že jich šedesát podlehlo podvýživě a vyčerpání. Mnozí zaplatili pašerákům a někteří dokonce čelili palbě bojovníků Islámského státu, kteří nechtěli, aby odešli.

Pozastavená ofenzíva

Minulý týden evakuace skončila, protože radikálové uzavřeli všechny cesty. V úterý nedovolili odejít skupině dvou set lidí. SDF pak pozastavila přípravy na závěrečný útok, i když stále pokračují přestřelky a bombardování.

„Dočasně jsme zastavili boje, protože radikálové z IS drží velké množství civilistů jako lidské štíty,“ uvedl ve středu pro kurdskou televizi K24 jeden z bojovníků SDF. „Děláme, co můžeme, abychom se vyhnuli zranění civilistů, protože je jich u radikálů uvězněno mnoho.“

Kolona s lidmi, která vyjela z Islámského státu.

FOTO: Rodi Said, Reuters

Radikálové drží tábor pro civilisty na okraji obce Baghúz. SDF útočí ze dvou stran, z východu z kopce Baghúz u hranice s Irákem a od vesnice Súsa na březích řeky Eufrat. Obklíčení se snaží IS prolomit pomocí raketové palby a sebevražedných útoků na kontrolní stanoviště SDF.

Bojovníci Syrských demokratických sil u kolony s lidmi, kteří odjeli z Islámského státu.

FOTO: Rodi Said, Reuters

Baghúz se nachází nedaleko Búkamulu, což bylo poslední hlavní město samozvaného chalífátu.