Novinky, ČTK, DPA

„V Sýrii budeme i nadále jednat tak, abychom zabránili íránským snahám obrátit se proti nám vojensky. Zvýšíme v zemi své úsilí,“ prohlásil Netanjahu. Izraelská armáda v Sýrii dosud útočila sporadicky a mířila hlavně na íránské cíle a na spojence Íránu z libanonského Hizballáhu.

Netanjahu prohlásil, že Izrael bude „velmi agresivně postupovat proti snahám Íránu zabydlet se v Sýrii“ a že to bude činit „s naprostou podporou a pomocí z USA“.

Izraelské obranné síly budou podle něj i nadále ničit útočné tunely, které Hizballáh vytvořil podél severní hranice. „Tyto tunely postavil Hizballáh s přímou podporou a financováním z Íránu. Toto je íránská agrese na Blízkém východě, která ohrožuje Evropu a celý svět,“ uvedl Netanjahu.

Stažení USA není pro Izrael dobré, obává se ministr



Izrael opakovaně poukazuje na rozmáhání íránského vlivu v blízkosti svého území. Ministr školství Naftali Bennett, který je členem užšího bezpečnostního kabinetu, prohlásil, že je pravda, že byl IS v Sýrii poražen a že je to díky Americe. „Ale Írán už se tlačí dovnitř a to je hrozba pro celý svět,“ dodal.

Ministr financí Moše Kahlon izraelskému rozhlasu řekl, že je jasné, že americké rozhodnutí není pro Izrael dobré. „Víme ale, že americkým regionálním zájmem je také zajištění bezpečnosti Izraele,“ prohlásil.

Prezident Donald Trump ve středu překvapivě ohlásil stažení amerických sil. Někteří izraelští představitelé upozornili, že z Trumpova rozhodnutí bude těžit Írán, protože Američané zruší své stanoviště, které pomáhalo zadržovat přísun íránských sil a zbraní z Iráku do Sýrie.