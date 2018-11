Právo

Nyní je v hlavním městě Iráku pět příslušníků Policie ČR a sedm vojenských policistů.

Policista Libor je se svými studenty spokojený, ale přiznává, že je někdy těžké je motivovat. „Jsou tu vojáci bez zkušeností, ale i ostřílení chlapi, kteří prošli boji v Mosulu. Ty je těžké o čemkoli poučovat,“ řekl. Část iráckých policistů se podle něj učí nové dovednosti ráda, ale na části je vidět, že do osmitýdenních kurzů přišli z rozkazu.

Ale i na ty mají čeští instruktoři recept. „Nejlepší je škola hrou. Rozdělíme je na dvě skupiny a soutěžíme, kdo získá víc bodů, to vyhecuje i ty nejpasivnější,“ poznamenal.

Čeští vojenští policisté ve vojenské akademii v Bagdádu

FOTO: Oldřich Danda, Právo

Do areálu blízko bagdádského letiště přijíždí na celý týden, který v muslimské zemi začíná v sobotu a končí ve středu, okolo sedmi stovek iráckých policistů. Učí se, jak komunikovat s lidmi, jak se chovat při demonstraci, číst mapy, osvobozovat rukojmí, zatýkat zločince a také střílet.

Podle vojenského policisty Radima jsou iráčtí kolegové přátelští, ale i přesto jsou koaliční vojáci stále ostražití a na střelby chodí s neprůstřelnou vestou a helmou pro případ, že by chtěl někdo pálit po koaličních vojácích. V Iráku se to podle českých příslušníků naštěstí nestalo, ale například v Afghánistánu to není nic neobvyklého.

Před měsícem afghánský voják zastřelil na základně v Herátu psovoda Tomáše Procházku. Radim je také psovod a zastřeleného kolegu znal. „Byli jsme kamarádi a silně mě to zasáhlo. Den poté, co se to stalo a byli jsme na střelbách, jsem přemýšlel, jestli si pro jistotu nemám natáhnout zbraň, kdyby se tu něco dělo,“ dodal rotmistr.

Piloti na jaře skončí



V Iráku je nyní okolo osmdesáti českých vojáků. Nejvíce – přes padesát – jich působí na letecké základně Balád padesát kilometrů severně od hlavního města. Jde o největší leteckou základnu v zemi, Iráčané tu mají americké F-16 a také již několik let tu létají s českými L-159.

Čeští piloti i technici z Čáslavi jim tu radí nejen s létáním, ale i technickou přípravou strojů před startem. Tato mise se ale chýlí ke konci, protože od jara příštího roku se iráčtí piloti už budou muset spoléhat hlavně na sebe. Podle jednoho z čáslavských pilotů, který si z důvodů bezpečnosti nepřál být jmenován, jsou na to iráčtí piloti připraveni. „Co jsme chtěli, to jsme jim za ty dva roky předali. Myslím, že iráčtí instruktoři se už bez nás obejdou,“ řekl Právu.

Iráčtí policisté při výcviku

FOTO: Oldřich Danda, Právo

Irácké letectvo nasadilo L-159 při bojích o Mosul. Iráčtí piloti létali shazovat na pozice Islámského státu bomby. Od té doby rozšířili svou výzbroj o kulomet Plamen, který se vyrábí ve Vsetíně, a také o neřízené střely.

Aero Vodochody, výrobce L-159, jehož technici se v Baládu starají o provozuschopnost letounů, iráckému letectvu již také dodalo dvoumístná letadla, díky nim mohou čeští piloti prohloubit výcvik iráckých kolegů a občas se dostat do vzduchu. „Mohli jsme se proletět i k íránským hranicím i na jih ke Kuvajtu,“ řekl pilot s tím, že jde o jediné chvíle, kdy se jim podaří dostat během půlroční mise za ostnatý plot základny.

Další Češi jsou na základně Taji severozápadně od Bagdádu. Skoro rok tu liberečtí chemici školí irácké vojáky z chemického vojska. Podle Jana Šenkýře mají okolo 50 studentů z chemického pluku, vojenských laboratoří i z chemické školy.

„Nejsou to často žádní začátečníci, někteří mají zkušenosti i z terénu a říkají, že měli co dělat například i s chlorem nebo yperitem,“ řekl Právu. Dodal, že společně cvičí dekontaminaci osob a aut, odběr chemických vzorků nebo radiační průzkum.

Je to barevnější, ale ještě ne pro turisty



Podle náčelníka generálního štábu Aleše Opaty je situace v Iráku stále napjatá, ale stav iráckých ozbrojených sil se také díky výcviku koaličních sil podstatně zlepšil. „Po území Iráku se stále pohybuje okolo 30 tisíc příslušníků Islámského státu, což není malé množství. Všichni tu vědí, že jde o křehké vítězství,“ řekl Opata.

Podle generála se irácká armáda i policie kvalitativně změnily. „Je to motivovaná armáda, která má vizi. Vidíme tu pěkný příklad, jak má mentoring fungovat,“ řekl Opata. Dobré výsledky iráckých ozbrojených sil jsou podle něj dobrou zprávou pro Česko i celou Evropu. „Víme naprosto prokazatelně, že když irácká armáda tady bojuje s teroristy a my jim v tom pomáháme, tak nemusíme řešit problémy v Evropě,“ dodal Opata.

Podle českého velvyslance v Iráku Jana Vyčítala se bezpečnostní situace v Iráku zlepšuje. „Irák stále není dovolenková destinace, rizika teroristických útoků existují, ale poměr útoků mezi roky 2016 a 2017 s dneškem se nedá srovnat,“ řekl.

Jsou dny, kdy v Bagdádu nedojde k žádnému útoku. „Je to vidět v běžném životě. Iráčané se vracejí do ulic. Otevírají nové restaurace. Život v Iráku je mnohem barevnější,“ podotkl.

Irácké bezpečnostní sbory podle Vyčítala nabraly na síle a dokážou bojovat nejen proti zbytkům teroristické sítě islamistů, ale i proti místním zločincům a mafiím. „Získaly mnohem větší sebevědomí a jsou lépe vybaveny. Dřív byly vázány bojem proti Islámskému státu, ale dnes mají kapacity k tomu řešit i běžnou kriminalitu,“ dodal velvyslanec.