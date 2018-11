Novinky, ČTK

„Tým, který byl složen z blízkých spolupracovníků korunního prince Muhammada bin Salmána, řekl Chášukdžímu, aby napsal zprávu svému synovi, jinak bude odvlečen do Saúdské Arábie. Chášukdží to odmítl, což vedlo k hádce, která skončila tím, že byl uškrcen provazem, anebo udušen pomocí plastového pytle,” napsal sloupkař Abdulkadir Selvi.

Saúdskoarabský prokurátor, který případ vyšetřuje, potvrdil, že komando novináře zavraždilo poté, co neuspělo s pokusem přesvědčit ho, aby se vrátil do vlasti, a zdrogovat ho, aby tam mohl být zavlečen násilím.

„Má se za to, že 15členné vražedné komando, které přicestovalo do Turecka, Saláha kontaktovalo. Podle jedné z teorií chtěli Chášukdžího přinutit, aby svému synovi poslal zprávu, kterou by po (novinářově) smrti použili jako alibi,” napsal sloupkař Selvi.

Vraždili na příkaz, tvrdí Turecko



Druhá, delší nahrávka, kterou Selvi slyšel, je podle něj v rozporu se závěry saúdskoarabské generální prokuratury. Ta minulý čtvrtek oznámila, že žádá trest smrti pro pět z 11 osob obžalovaných z podílu na vraždě novináře. Tvrdí ovšem, že obvinění jednali o své vůli a nebyli nikým řízeni. Turecko je přesvědčeno, že jednali na rozkaz korunního prince Muhammada bin Salmána.

Chášukdží přes rok žil v USA a kritizoval nejvyšší vedení Saúdské Arábie, včetně korunního prince. Na konzulát si přišel pro doklady, aby si mohl vzít svou tureckou snoubenku.

Syn zavražděného novináře Saláh Chášukdží má občanství Saúdské Arábie i Spojených států a nesměl donedávna vycestovat. Po tlaku amerického ministerstva zahraničí mohl opustit Saúdskou Arábii 25. října - den poté, co veřejně přijal kondolenci od korunního prince.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v článku zveřejněném v deníku The Washinton Post napsal, že pokyn k vraždě Chášukdžího přišel z nejvyšších míst vlády Saúdské Arábie. [celá zpráva]

Podle téhož listu americká tajná služba CIA zjistila, že vraždu Chášukdžího nařídil přímo korunní princ Muhammad bin Salmán. [celá zpráva]

Trump: To už se asi nikdy nezjistí



Americký prezident Donald Trump v neděli v televizi Fox News řekl, že se možná nikdy nezjistí, kdo nařídil vraždu novináře. Saúdskoarabský korunní princ Muhammad bin Salmán ho však údajně ujistil, že on to nebyl. Zdůraznil však, že chce zachovat vztahy se Saúdskou Arábií jakožto blízkým spojencem USA na Blízkém východě.