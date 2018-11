Za vraždou Chašúkdžího stálo nejvyšší vedení Saúdské Arábie, píše deník

Z audionahrávek zachycujících vraždu saúdského novináře Džamála Chášukdžího vyplývá, že odstranění kritika saúdského korunního prince Muhammada bin Salmána zosnovalo nejspíš nejvyšší vedení v Rijádu. S odvoláním na tři zdroje obeznámené s nahrávkami to napsal deník The New York Times. Podle tureckého prezidenta nahrávka šokovala svou brutalitou i saúdské tajné služby.