Podle sdělení tureckého představitele, který byl 31. října seznámen s výsledky vyšetřování, byly pozůstatky zlikvidovány na zahradě konzulátu nebo v nedaleké rezidenci konzula. Potvrdily to biologické stopy na zahradě konzulátu. Z nich plyne, že pozůstatky novináře byly zlikvidovány poblíž místa, kde byl uškrcen a rozčtvrcen.

„Chášúkdžího tělo nebylo potřeba pohřbívat,“ řekl turecký představitel.

Saúdský novinář Džamál Chášukdží na archivním snímku

FOTO: Hasan Jamali, ČTK/AP

Na hledání stop po likvidaci těla se zaměřili turečtí vyšetřovatelé poté, co saúdskoarabský vrchní prokurátor Saúd Mudžíb, který přiletěl o víkendu do Turecka, odmítl prozradit jméno místního spolupracovníka, který měl pomáhat s likvidací těla. Popřel, že by tělo zavražděného bylo přepravováno zabalené v koberci.