Novinky

Kancelář také oznámila, že jednání se saúdskoarabským veřejným žalobcem Saúdem Madžíbem „nepřineslo konkrétní výsledky“.

Turci požadovali nejen vydání zadržených podezřelých, protože k činu došlo v Turecku, ale také zveřejnění identity „místního spolupracovníka“ vražedného komanda, který manipuloval s tělem. Podle turecké prokuratury Saúdové před dokončením svého vyšetřování nezveřejní nic, co by ukazovalo, kdo to byl. Naznačovali přitom, že tělo odvezl spolupracovník vražedného komanda.[celá zpráva]

Vozidlo s diplomatickou značkou vyjíždí z areálu saúdskoarabského konzulátu v Istanbulu.

FOTO: Murad Sezer, Reuters

Podle sloupkaře Hürrietu Abdulkadira Selviho, který uváděl už 22. října, že byl saúdský novinář uškrcen na konzulátu, turečtí vyšetřovatelé ukázali Madžíbovi některé důkazy, ale nebyli spokojeni, když chtěl kopii obsahu telefonu novináře. Madžíbovi přestali věřit, když opakovaně odmítl odpovědět na otázku, kde se nachází tělo oběti.

I nejmenovaný turecký představitel řekl AFP, že se zdá, že saúdští představitelé „nemají chuť plně spolupracovat“ při vyšetřování.

Saúdská Arábie po zmizení novináře dlouho popírala, že by byl zavražděn na konzulátu. Minulý týden to nečekaně přiznala a oznámila, že zatkla podezřelé. Naznačuje, že šlo o svévolnou akci tajné služby.[celá zpráva]