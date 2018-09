aš, Novinky

Demilitarizovaná zóna by měla být pod kontrolou obou zemí a povede podél linie oddělující syrská vládní vojska od vzbouřenců. „Na setkání jsme se podrobně podívali na situaci a rozhodli se vytvořit od 15. října demilitarizovanou zónu o šířce patnáct až dvacet kilometrů podél linie oddělující ozbrojenou opozici od vládních vojsk, odkud se stáhnou radikální bojovníci včetně příslušníků Fronty an-Nusra,“ řekl ruský prezident po setkání.

Zmínil, že podle dohody se z této zóny na návrh Erdogana už do 10. října stáhne těžká vojenská technika včetně tanků, raketometů děl a minometů všech ozbrojených skupin na obou stranách. To je ústupek Turecku, protože těžkou technikou disponují především syrská vládní vojska.

Dozor v demilitarizované zóně bude prováděn mobilními hlídkami tureckých jednotek a jednotek ruské vojenské policie, aby se do konce roku 2018 obnovil tranzitní provoz na spojnicích Aleppa a Latákie a Aleppa a Hamá. I to podle Putina navrhla turecká strana, velmi to ale potřebuje i syrské vedení, protože přímá spojnice z Damašku do Aleppa dálnice M5 byla v dostřelu zbraní vzbouřenců a bezpečná cesta do Aleppa byla přes Chanásir, což zabere dvakrát tak dlouhou dobu.

Nejméně 10 tisíc bojovníků



Putin zmínil obavy ruské strany z „hrozeb vytvořených radikály v oblasti pro Aleppo i naše vojenské objekty v Sýrii, v Tartúsu a Hmímímu“.

Podle Putina je „tento přístup podporován vedením Syrské arabské republiky.“ „V blízké budoucnosti povedeme další doplňující jednání se syrským vedením,“ dodal Putin. Ministr Šojgu dodal, že ruské velení se syrskou stranou dojedná veškeré náležitosti dohody "v nejbližších hodinách" . Tato jednání však nemusejí být úplně jednoduchá, protože syrské vedení už dalo najevo zájem dobýt Idlib, neboť by rádo propojilo všechny oblasti pod svou kontrolou.

Demilitarizovaná zóna je proto jen dočasné řešení, které poskytne čas na další jednání. V Idlibu žije možná až 2,9 miliónu lidí. Většinu ho kontroluje skupiny Haját Tahrír aš-Šám, jejímž jádrem je Fronta an-Nusra napojená na Al-Káidu. Podle střízlivých odhadů je v oblasti nejméně 10 000 radikálních bojovníků, kteří nejen nemají chuť, ale ani možnost se vzdát, protože nemají kam odejít.

Erdogan je přesvědčen, že díky dnešní dohodě se podaří odvrátit humanitární krizi v Idlibu: „Rusko podnikne veškeré nezbytné kroky k tomu, aby k žádnému útoku na demilitarizovanou zónu nedošlo."