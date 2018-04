Novinky, ČTK

„Všechno nasvědčuje tomu, že šlo o chemický útok,” prohlásila britská ministerská předsedkyně v parlamentu s tím, že bylo při útoku zabito 75 lidí a další utrpěli zranění. Diplomatické snahy o řešení syrské krize po údajném chemickém útoku podle ní selhaly, neboť všechny pokusy potrestat syrský režim nebo zahájit nezávislé vyšetřování zablokovalo v Radě bezpečnosti Rusko.

Moskva podle Mayové podpořila Damašek i ve snaze zahladit stopy po použití chemických zbraní. Syrská státní televize například v neděli večer - den po odvetném útoku spojenců - odvysílala reportáž, kde desítky lékařů nasazení chemických zbraní popírají. [celá zpráva]

BEZ KOMENTÁŘE: Při chemickém útoku na syrskou Dúmu zemřelo 60 lidí, mezi oběťmi jsou i děti

Útok v národním zájmu



Británie spolu se Spojenými státy a Francií v sobotu podnikla vojenský úder proti cílům v Sýrii. [celá zpráva] „Nemůžeme dopustit, aby se užití chemických zbraní stalo normálním,” prohlásila Mayová.

To, že by jednala na popud či dokonce příkaz amerického prezidenta Donalda Trumpa, britská premiérka odmítla. „Neudělali jsme to proto, že by nás o to prezident Trump požádal. Udělali jsme to proto, že to byla správná věc,” řekla.

Předsedkyně britské vlády rovněž upozornila, že sobotní vojenský zásah nebyl intervencí do syrské občanské války, ani snahou o změnu režimu v této blízkovýchodní zemi. Šlo podle ní o jednorázovou akcí, jejímž cílem bylo omezit schopnost Asadova režimu použít chemické zbraně proti vlastním lidem.

Úder byl podle Mayové v britském „národním zájmu”. Jednat prý bylo nutné rychle, což je také důvod, proč britská vláda zásah neprojednala v parlamentu.

Rusko: Útočili na vojenské cíle

Ruské ministerstvo obrany ve svém pondělním prohlášení uvedlo, že reálným cílem úderů USA a jejich spojenců v Sýrii nebyly jen výzkumné laboratoře, ale i vojenské objekty a letiště. K zajištění deklarovaného účinku by podle ruského ministerstva stačilo jen 30 raket.

BEZ KOMENTÁŘE: Zničené výzkumné centrum u Damašku, záběry zveřejnila Syrská státní televize

Spojené státy, Británie a Francie v noci na sobotu podle Pentagonu úspěšně zasáhly tři cíle spojené se syrským chemickým vojenským programem. Vypáleno bylo 105 střel, z nichž 76 směřovalo na výzkumné centrum Barzá u Damašku. Dalších 29 raket zasáhlo sklad chemických zbraní a bunkr v Him Šinšáru u Homsu.

Syrská armáda se proti úderu křídlatých raket bránila odpálením 112 řízených střel, z nichž cíl zasáhlo 71, prohlásil mluvčí Igor Konašenkov.