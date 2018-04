Novinky, ČTK

19:44 - Pro přijetí ruského návrhu rezoluce hlasovali jen Bolívie, Rusko a Čína.

19:30 - Rada bezpečnosti nepřijala ruský návrh rezoluce odsuzující úder v Sýrii.

19:11 - Americká velvyslankyně při OSN Nikky Haleyová varovala, že USA znovu zaútočí, pokud by Sýrie opět nasadila chemické zbraně. [celá zpráva]

18:46 - Všechny země Severoatlantické aliance daly najevo plnou podporu noční operaci USA, Francie a Británie, která výrazným způsobem snížila možnosti Sýrie opět použít chemické zbraně proti civilnímu obyvatelstvu. Novinářům to po odpoledním jednání velvyslanců zemí NATO řekl generální tajemník aliance Stoltenberg.

„Tři země, které akci provedly, nás informovaly, že ji pokládají ze velmi úspěšnou,” uvedl Stoltenberg.

18:05 - Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg odsoudil používání chemických zbraní v syrským režimem.

17:51 - Ruský generální štáb stejně jako Pentagon nemá informace o civilních nebo vojenských obětech nočních úderů na Sýrii. Informace se ale stále ověřují

17:32 - Generální tajemník OSN António Guterres vyzval všechny členy Rady bezpečnosti OSN, aby se vyvarovali vyhrocování situace v Sýrii. Útok v Dúmě by měla vyšetřit OSN

16:49 - Rusko už o útocích zahájilo desinformační kampaň. V minulých 24 hodinách bylo zaznamenáno o 2000 procent víc provokačních příspěvků šířených na internetu takzvanými trolly, tedy skupinou lidí, kteří pomocí falešných profilů a šíření nepravdivých informací ovlivňují mínění majitelů facebookových účtů, upozornil Pentagon.

16:45 - Mimořádně se schází Rada bezpečnosti OSN. Rusko bude chtít shcálit rezoluci odsuzující údery USA, Británie a Francie v Sýrii.

15:46 - Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) potvrdila, že i po raketovém útoku v sobotu podle plánu začnou v Dúmě pracovat její lidé, aby vyšetřili okolnosti údajného chemického útoku ze 7. dubna.

15:33 - „Věříme, že se nám podařilo výrazně snížit možnost, že by Asad znovu použil chemické zbraně,” uvedla mluvčí.

„Věříme, že místa, na která jsme zaútočili, jsou zničena,” dodal generál.

Útok podle nich neměl za cíl sesadit prezidenta Asada. Mluvčí apelovala na Rusko, aby přestalo Asadův režim podporovat.

15:20 - „Sýrie střílela rakety pouze do vzduchu,” tvrdí generál.

15:18 - „Podle našich informací dosáhly všechny rakety cíle,” uvedl McKenzie. Vypáleno bylo 105 raket.

Rusové tvrdí, že 71 ze 103 střel bylo sestřeleno. [celá zpráva]

15:15 - „Údery byly velmi účinné a přesné,” uvedl generál, který vyjmenoval i typy a počty použitých raket. Pentagon nemá informace o civilních obětech.

15:13 - Zástupce amerického generálního štábu Kenneth McKenzie oznámil, že útoky byly vedeny na tři cíle spojené s výrobou chemických zbraní. Ukázal rovněž jejich snímky před a po útocích.

15:12 - Mluvčí americké ministerstva obrany Dana Whiteová v reakci na údery připomněla, že v Sýrii došlo opakovaně k chemickým útokům, za něž je odpovědný režim Bašára Asada.

15:10 - Podle předsedy hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomia Okamury je útok podporou pro islamisty v Sýrii. „USA a jeho spojenci se neumí vyrovnat s vítězstvím Syřanů a Rusů nad islamisty, což způsobilo posílení vlivu Ruska v regionu,” uvedl. Vojenský úder bez vyšetření předcházejícího chemického útoku je podle něj neoprávněný.

Poslanec SPD Lubomír Volný dokonce nazval vojenský zásah teroristický útokem zemí NATO.

14:28 - Americký prezident Donald Trump označil noční údery v Sýrii za perfektně provedené. Poděkoval rovněž Velké Británii a Francii za podporu. Výsledky prý nemohly být lepší. Mise byla podle něj splněna.

14:06 - Mimořádné zasedání Rady bezpečnosti OSN k situaci v Sýrii se na žádost Ruska uskuteční v 17:00 SELČ, řekly diplomatické zdroje agentuře Reuters.

14:04 - Rusko je v kontaktu s USA a dalšími státy, jež se podílely na akci v Sýrii, řekl náměstek ministra zahraničí. Moskva má prý zájem na spolupráci s USA.

13:27 - Generál Sergej Rudskoj z ruského generálního štábu v reakci na údery v Sýrii uvedl, že Moskva uvažuje o tom, že by Sýrii „a dalším zemím” dodala protiletadlové rakety S-300. Rusko před několika lety odmítlo Sýrii tento protiletadlový systém dodat „vzhledem k naléhavé žádosti některých našich západních partnerů”. [celá zpráva]

Sýrie v současnosti disponuje protiletadlovým systémem, který z větší části spoléhá na rakety vyrobené v Sovětském svazu. [celá zpráva]

13:22 - „Vojenská intervence byla potřebná a přiměřená," uvedla v prohlášení německá kancléřka Angela Merkelová. Útok byl podle ní potřebný, aby byla zachována situace, ve které je použití chemických zbraní mezinárodně zavrhováno. Nutné podle ní bylo také varovat režim v Damašku, aby se dalších podobných akcí vyvaroval.

13:17 - Prezident Miloš Zeman se k zásahu v Sýrii podrobněji vyjádří v neděli při rozhovoru na Frekvenci I. Novinkám to sdělil mluvčí Hradu Jiří Ovčáček.

12:27 - Předseda Pirátů Ivan Bartoš má za to, že vojenský zásah situaci v Sýrii nevyřeší

Prezident Trump si servítky nebral, ale vojenský zásah je vždy poslední způsob řešení. Zásah nepovažuji za něco, co by kohokoli donutilo k dodržování lidských práv a plnění mezinárodních dohod. Lidem v Sýrii se neuleví vojenským zásahem, ale politickým řešením. — Ivan Bartoš (@PiratIvanBartos) 14. dubna 2018

12:20 - Syrský prezident Bašár Asad řekl, že útok přišel, když si Západ uvědomil, že ztratil kontrolu a důvěryhodnost v konfliktu. Zvýší prý odhodlání syrského národa bojovat proti terorismu.

12:05 - Čínská diplomacie prosazuje politické řešení krize v Sýrii. Vyzvala k mezinárodnímu vyšetření údajného chemického útoku.

11:57 - Vojenský úder proti Sýrii by se mohl opakovat, pokud režim prezidenta Bašára Asada opět překročí „červenou linii”, varoval francouzský ministr zahraničí Jean-Yves Le Drian.

„Pokud by náhodou znovu překročili červenou linii, následovaly by nové údery, ale myslím, že lekci pochopili,” uvedl ministr Le Drian v rozhovoru poskytnutém stanici BFMTV. Cíle úderů podle něj byly splněny a další prozatím nejsou v plánu. Údery zničily „značnou část chemického arzenálu” syrského režimu.

11:27 - Kdyby mezinárodní společenství čekalo v Sýrii na mandát RB OSN, bylo by pasivním přihlížejícím až spolupachatelem chemických útoků, řekl ministr zahraničí v demisi Martin Stropnický. [celá zpráva]

10:52 - Podle premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO) byl úder v Sýrii nevyhnutelný. Pro ČR je užití chemických zbraní nepřijatelné, uvedl.

Čeští vojáci na Golanech jsou v pořádku, uvedlo ministerstvo obrany.

Úder proti syrskému režimu, který útočí chemickými zbraněmi na civilní obyvatelstvo, byl nevyhnutelný. Z prvních informací vyplývá, že byl veden přesně a zasažena byla taková zařízení, která slouží k výrobě či přechovávání chemických zbraní. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) 14. dubna 2018

10:39 - Německo spojeneckou akci proti Sýrii podporuje, sdělila kancléřka Angela Merkelová.

10:36 - Šéf Evropské komise Jean-Claude Juncker uvedl, že sobotní raketový útok na Sýrii nebyl první, rozhodně ale musí být posledním.

10:35 - Syrská armáda podle ruského generálního štábu zneškodnila 71 ze 103 vypálených raket.

10:25 - Izrael označil útok za ospravedlněný. Damašek podle něj ignoroval loňské Trumpovo varování.

10:05 - Útok v Sýrii Moskva důrazně odsoudila. Podle Putina svolá mimořádné zasedání Rady bezpečnosti OSN. [celá zpráva]

9:38 - Použití chemických zbraní proti občanům Sýrie nemohlo zůstat bez reakce Západu, uvedl předseda TOP 09 Jiří Pospíšil. Odpovědnost za situaci nese podle něj prezident Sýrie.

USA, Francie a Velká Británie daly nočním raketovým útokem na Sýrii Asadovi, ale i celému světu, jasný vzkaz, že použití chemických zbraní proti občanům je překročením Rubikonu a nemůže zůstat bez reakce Západu. Odpovědnost za stav v Sýrii nese Asad a jeho spojenci Rusko a Írán. — Jiří Pospíšil (@Pospisil_Jiri) 14. dubna 2018

9:20 - Předseda ODS Petr Fiala považuje útok Západu na Sýrii za správnou reakci na nedávný chemický útok v Dúmá.

8:55 - Útok Západu na Sýrii by podle českých komunistů mohl způsobit katastrofu. Předseda KSČM Vojtěch Filip úder odsoudil, podle něj není útok nikdy řešením.

8:30 - V souvislosti s útokem svolala ministryně obrany v demisi Karla Šlechtová (za ANO) jednání krizového štábu ministerstva, který má posoudit rizika pro ČR.

USA, Velká Británie a Francie daly jasně najevo, ze nelze nijak tolerovat použití chemických zbrani. Byly minimalizovany dopady útoku na civilisty. Na 9:00 svolavám užší krizový štáb MO, který posoudí rizika pro ČR. — Karla Slechtova (@SlechtovaKarla) 14. dubna 2018

8:14 - Česká diplomacie vnímá noční útok USA, Británie a Francie v Sýrii jako jasný vzkaz těm, kdo by chtěli pokračovat v chemických útocích. RB OSN podle českého ministerstva zahraničí nedokázala situaci v Sýrii účinně řešit. [celá zpráva]

Nebe nad Damaškem po útocích západních spojenců zoranžovělo

8:07 - Ruská protivzdušná obrana se nijak nepodílela na zastavení amerického raketového útoku proti Sýrii, uvedlo ruské ministerstvo obrany a vysvětlilo důvod: „Žádná z řízených střel vypálených Spojenými státy a jejich spojenci nevstoupila do zóny ruské letecké obrany v okolí Tartúsu a Hmímímu."

8:06 - Vojenské řešení je vždy až to poslední, řekl mluvčí českého prezidenta Jíří Ovčáček. Zároveň slovně napadl novináře, že podporují válku.

Vojenské řešení je vždy až to poslední. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 14. dubna 2018

7:39 - Podle Mayové měl útok zabránit Asadovu režimu používat chemické zbraně. „Nesmíme dovolit, aby se použití chemických zbraní stalo normální - v Sýrii, v britských ulicích nebo kdekoli jinde na světě. Zvolili bychom jinou cestu. Ale v tomto případě žádná jiná není.“

7:33 - Francouzské ministerstvo zahraničí potvrdilo, že před zahájením útoku varovalo Moskvu. Šéf amerického sporu náčelníků Dunford přitom dříve uvedl, že ruská strana přímo informována nebyla.

7:30 - Ruská agentura RIA Novosti píše, že v Homsu je šest zraněných civilistů.

7:27 - Francouzský ministr zahraničí Jean-Yves Le Drian označil společnou operaci v Sýrii za legitimní, omezenou a přiměřenou.

7:18 - Útoku se podle sdělení Velké Británie účastnily čtyři letouny Tornado startující ze základny na Kypru. Vypálily rakety Stormy Shadow na základnu u Homsu, kde podle Britů Sýrie uchovávaly prekurzory bojových otravných látek.

7:17 - Syrská státní televize uvedla, že při úderu na základnu u Homsu byli zraněni tři civilisté, i když se velký útok podařilo odvrátit. Další velký počet raket mířil na vědecko-výzkumné centrum, jehož budovu zničily a kde způsobily další materiální škody. Nikdo tam ale nezemřel.

7:13 - Podle Dunforda rakety zasáhly vědecké centrum v Damašku, které je střediskem výzkumu, vývoje, výroby a testů vojenské chemické a biologické technologie. Mezi dalšími cíli bylo podle něj úložiště chemických zbraní západně od Homsu. Údajně má jít o místo, kde se vyrábí mimo jiné sarin. U Homsu rakety cílily také na další důležitou základnu a úložiště chemikálií.

7:12 - Podle ruského ministerstva obrany vypustily Spojené státy a její spojenci na Sýrii přes sto raket. Zasaženy byly základny u Damašku a Homsu.

7:09 - Generální tajemník OSN António Guterres vyzval státy, aby se chovaly zdrženlivě a upustily od kroků, které by po útoku na Sýrii vedly k další eskalaci.

7:06 - „Od začátku byly údery provedeny velkým množstvím raket na vojenské objekty a systémy vojenského velení syrské armády,“ uvedl pro TASS mluvčí ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov .„Může to svědčit o libyjském modelu, který počítá s širokým uplatněním prostředků bojů bez přímého kontaktu.“

7:01 - Rusko předem informovalo Damašek o úderu na syrské území. Uvedl to web listu Al-Ahrám s odvoláním na představitele syrského vedení.

6:58 - Íránské ministerstvo zahraničí útoky proti Sýrii ostře odsoudilo. Varovalo před následky.

6:55 - Opoziční demokraté upozornili, že případná další vojenská akce musí mít přesnou vizi a bude vyžadovat hlasování Kongresu. Trump uvedl, že „přesné údery” mohou následovat, pokud Sýrie bude stále používat chemické zbraně. Šéfka demokratických poslanců Nancy Pelosiová jej však vyzvala, aby pak předložil podrobný plán Kongresu. Strategie musí být podle ní „soudržná”.

6:42 - Syrská média uvedla, že rakety směřující na vojenské cíle u Homsu byly odkloněny a zničeny. Zraněni byli nicméně tři civilisté.

6:36 - Útok byl podle Rusů veden na „syrskou vojenskou a civilní infrastrukturu”. USA, Británie a Francie útočily od 02:42 do 04:10 SELČ. Agentura TASS uvedla, že západních cílů bylo asi deset.

6:30 - Rakety spojenců podle ruského ministerstva obrany nezasáhly žádnou z obou ruských základen v Sýrii Tartús a Hmímím.

6:01 - Syrské sdělovací prostředky uvedly, že zásah je odsouzen k neúspěchu a nezachrání teroristy působící v Sýrii.

5:58 - Intervence v Sýrii podle generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga povede ke snížení kapacity syrského vládnoucího režimu vést chemické útoky proti svému lidu.

5:55 - Podle syrského činitele bylo vystřeleno kolem třiceti raket, z toho třetinu dokázali Syřané zlikvidovat. Počet vypálených raket je v ostrém rozporu s vyjádřením amerického ministra obrany.

5:48 - Podporu vojenskému zásahu proti Sýrii vyjádřilo NATO.

5:40 - Nejmenovaný činitel syrského režimu řekl podle Reuters, že nyní vyhodnocují škody. Podle něj byla vojenská sídla, na které dopadly rakety, včas evakuována po ruském varování. Sýrii se prý podařilo úder „absorbovat”. [celá zpráva]

5:21 - Na sociálních sítích se objevují údajné záběry z nočního útoku v Damašku. Jejich pravost nelze potvrdit.

5:18 - Británie oznámila, že použila čtyři stíhačky typu Tornado a že podle dosavadních informací byla mise úspěšná.

5:15 - Mattis uvedl, že oproti loňsku bylo odpáleno zhruba dvojnásobek střel. V roce 2017 to bylo 59 raket. Dunford potvrdil, že rakety byly odpáleny z letadel a také spojeneckých lodí rozmístěných na východě Středozemního moře. Řekl, že neví o případných přesunech syrských chemických prostředků.

5:11 - Rakety dopadly také u Homsu, kde se nachází letecká základna.

5:11 - Podle britské premiérky Theresy Mayové nebylo cílem útoku sesadit Bašára Asada či změnit syrský režim.

5:06 - „USA jako vlastník největšího arzenálu chemických zbraní na světě nemají morální právo obviňovat jiné země,” prohlásil podle Reuters Antonov. [celá zpráva]

5:03 - Agentura AFP citovala zdroj z Moskvy, podle něhož nastal útok v době, kdy měla Sýrie „naději na mírovou budoucnost”.

4:59 - Východně od Damašku vypukl rozsáhlý požár. Syrská televize uvedla, že rakety zasáhly i centrum vědeckého výzkumu. Syrská protivzdušná obrana měla sestřelit 13 raket jižně od Damašku. Podle AP krátce po útoku vyjela do ulic vozidla s reproduktory a pouštěla nacionalistické písně.

4:58 - Podle Antonova je útok v Sýrii urážkou ruského prezidenta Vladimira Putina.

4:56 - Dunford uvedl, že Američané vybírali cíle tak, aby se netrefili ruské síly.

4:55 - Podle Mattise nezaznamenali Američané při syrské operaci žádné ztráty.

4:54 - Ruský velvyslanec v USA Anatolij Ivanovič Antonov řekl, že Rusko varovalo, že „takové akce nezůstanou bez následků“.

4:51 - Syrské sdělovací prostředky označily útok za agresi a porušení mezinárodního práva.

4:50 - Podle nepotvrzených zpráv měly rakety mířit také na prezidentský palác.

4:49 - Šéf amerického sboru náčelníků Joseph Dunford sdělil, že cílem bylo co možná nejméně civilních obětí. Rusko podle něj nebylo předem informováno.

4:41 - Americký ministr obrany James Mattis uvedl, že nynější zásah USA, Francie a Británie proti syrské infrastruktuře je tvrdší než útok z roku 2017. Podle něj šlo o jednorázový útok. Cílem bylo vyslat syrskému prezidentovi Bašáru Asadovi vzkaz.

4:35 - Británie uvedla, že do akce se zapojily stíhačky tornado.

4:30 - Zdroj z americké vlády sdělil agentuře Reuters, že USA použily rakety s plochou dráhou letu tomahawk. Není jist, zda byly vypáleny z plavidel ve Středozemním moři či z letadel.

Všechny tři země bojují proti barbarství, upozornil prezident Trump. Podle agentury Reuters zazněla ve východní části syrské metropole Damašku série výbuchů. Nebe nad Damaškem podle AP zoranžovělo.

Podle televize CNN byly k útoku s největší pravděpodobností použity řízené rakety, které mohly být odpáleny z plavidel ve Středozemním moři, ale i z letadel, které se mohly přiblížit k syrskému vzdušnému prostoru, aniž by ale do něho pronikly.

Chemický útok byl podle něj "významnou eskalací v používání chemických zbraní tímto velmi strašným režimem". Trump zdůraznil, že je připraven v útocích pokračovat, dokud Sýrie neustane v používání chemických zbraní.

Britská premiérka Theresa Mayová potvrdila, že vydala povolení britským silám v zahraničí k koordinovaným a cíleným úderům s cílem omezit chemické kapacity syrského vládnoucího režimu.