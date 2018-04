Novinky, ČTK

„Studená válka s odplatou je zpátky, ale jinak,“ řekl Guterres. „Zdá se, že mechanismus a záchytné body, jak zvládat rizika eskalace, které existovaly v minulosti, v současnosti neexistují.“

Vyzval proto, aby země „za těchto nebezpečných okolností jednaly odpovědně.“ K tomu ale nedošlo a Rusko a USA se opět navzájem obviňují. Ruský velvyslanec při OSN Vasilij Něbenzja uvedl, že USA, Francie a Británie mají zájem jen o sesazení syrského prezidenta Bašára Asada a zkrocení Ruska: „Stále jsme svědky příprav na nebezpečnou vojenskou operaci, která by byla ilegálním aktem namířeným proti svrchovanému státu a která by byla v rozporu s mezinárodním právem. Vyzýváme lídry těchto států, aby své stanovisko okamžitě přehodnotili.“

Americká velvyslankyně Nikky Haleyová zase zkritizovala Rusko za podporu syrského prezidenta Bašára Asada, čímž mu umožnilo dál používat chemické zbraně. „Ruská federace nás požádala, abychom projednali jednostranné hrozby namířené na Sýrii,“ řekla Haleyová: „Divné je, že Rusko ignoruje skutečnou hrozbu pro mezinárodní bezpečnost a mír a ignoruje svoji jednostrannou odpovědnost, kterou za to nese.“

USA: My víme, kdo útočil chemickými zbraněmi

Odsoudila Rusko, že v Radě bezpečnosti používá právo veta, aby „bránilo opakovaná nasazení chemických zbraní ze strany syrského režimu“. Zmínila, že syrská vláda použila chemické zbraně v občanské válce nejméně padesátkrát: „My víme, kdo to udělal. A naši spojenci vědí, kdo to udělal. Rusko si může stěžovat, že jsou to falešné zprávy, ale nikdo nestojí o tyto lži.“

Narážela na ruská tvrzení, že k žádnému útoku nedošlo, že se jednalo jen o inscenované představení, což řekli ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov i mluvčí ministerstva obrany Igor Konašenkov. [celá zpráva]

Británie v Radě bezpečnosti tvrdě odmítla tato ruská tvrzení jako absurdní. V Dúmá zemřelo při chemickém útoku minulou sobotu nejméně 42 lidí.