Syrská armáda dodala, že spolu s městem Našabíja na východě oblasti obsadila i několik vesnic ve Východní Ghútě a způsobila velké ztráty Frontě an-Nusra a dalším skupinám, které jsou s ní spojeny. Podle armády se napřed radikálové tvrdě bránili, ale pak začali rychle ustupovat, když se podařilo zničit jejich opevněné opěrné body. Rebelové využívali k přesunům síť zákopů a tunelů.

BEZ KOMENTÁŘE: Syrská armáda získala kontrolu nad třetinou území Východní Ghúty, při vládní ofenzivě zemřelo přes 700 civilistů.

Armáda také postoupila k městům Harasta a Dúma, která jsou baštami vzbouřenců. Je to poprvé, co syrská armáda a syrské vedení přiznaly postup.

Záběry OSN zachycují vzniklé škody na domech, infrastruktuře a zemědělských oblastech mezi 23. únorem a 2. březnem. „Obrázky ukazují, že došlo k zesílení těžkého bombardování v oblasti Východní Ghúty,” řekl Einar Bjorgo z Operačního satelitního programu OSN televizi Al Džazíra. „Je těžké rozlišit mezi obytnými a průmyslovými budovami, ale vidíme poškození mnoha budov tam, kde to vypadá na obytné čtvrtě,” dodal.

BEZ KOMENTÁŘE: Humanitární konvoj veze pomoc do Východní Ghúty.

Asad operaci neukončí



Syrský prezident Bašár Asad v neděli oznámil, že ofenzíva bude pokračovat: „Operace ve Východní Ghútě je pokračováním v boji proti terorismu. Není tu žádný rozpor mezi příměřím a bojovými operacemi.“

Syrské diplomatické zdroje potvrdily Novinkám, že oblast bude vyčištěna, aby odtamtud nemohli radikálové pálit na Damašek.

Syrský prezident Bašár Asad oznamuje pokračování ofenzívy.

Rezoluce Rady bezpečnosti OSN, která byla přijata o poslední únorové sobotě, vyzvala k příměří, které se ale netýká teroristických organizací, jako jsou Islámský stát a odnože Al-Káidy, z nichž jedna působí i ve Východní Ghútě. Tam je sice hlavní silou islamistický Džaíš Islám, ale nevyhnal Frontu an-Nusra, jak sliboval.

Asad jako pustou lež odmítl tvrzení, že humanitární situace v oblasti je zoufalá. Dodal, že pětihodinové příměří dává civilistům možnost odejít z oblasti, kde je asi dvacet tisíc bojovníků z různých ozbrojených formací, které ve Východní Ghútě spolupracují.

Záchranáři pomáhají zraněnému, kterého vytáhli zpod sutin ve Východní Ghútě.

Rusko minulý týden nabídlo zastavení bojů na několik hodin denně, během nichž by byl otevřen humanitární koridor pro evakuaci civilistů a dodání nezbytné humanitární pomoci. Koridor je ale ostřelován a pokračuje i ostřelování Damašku minometnými granáty.

Do připraveného tábora zatím žádní uprchlíci nepřišli. Podle Moskvy povstalci brání místním lidem oblast opustit. Do bezpečí se podle SANA dostaly dvě děti, které vypověděly, že jejich rodiče byli zastřeleni radikály, protože se rozhodli odejít. V oblasti také žijí rodinní příslušníci bojovníků, kteří odejít nechtějí.

Záchranáři z Bílých přileb vytahují oběti zpod sutin.

Podle reportéra BBC v oblasti ve skutečnosti už ale žádné příměří není, a to ani mezi devátou a čtrnáctou hodinou. „Těžké dělostřelectvo Syrských ozbrojených sil poblíž nás stále pálí. Jsou slyšet dopady střel zasahujících oblast uvnitř. Třicetidenní příměří OSN neexistuje,” řekl reportér Jeremy Bowen.

Podle SOHR si od 18. února, kdy byla operace zahájena, vyžádala 719 obětí a 5600 zraněných.

Relief convoy heading into eastern Ghouta. Just leaving. pic.twitter.com/VaJDoYXMKX — Jeremy Bowen (@BowenBBC) 5. března 2018

Pomoc na cestě



Do Dúmy by měla během pondělí dorazit kolona nákladních aut s humanitární pomocí OSN. Čtyřicet šest aut veze zdravotnický materiál a potraviny pro 27 500 lidí, OSN dostala v neděli povolení od syrské vlády pro konvoj pomoci pro asi 70 000 lidí, uvedl server BBC. Další konvoj by měl do oblasti dorazit ve čtvrtek.

Kolona vozidel OSN míří do Dúmy.

Podle Světové zdravotnické organizace ale syrské úřady vyložily z vozidel až 70 procent pomoci, hlavně chirurgické vybavení, které často využívají rebelové zranění v boji.

Situace v oblasti je zoufalá, a jak řekl BBC jeden z jejích obyvatel, je „více než kritická“. OSN pokračující boje odsoudila s tím že „kolektivní trest pro civilisty je neakceptovatelný“.