K třicetidennímu zastavení bojů v Sýrii vyzvala v sobotu Rada bezpečnosti právě kvůli vysokému počtu obětí v Ghútě. Tam však příměří nenastalo. [celá zpráva] Rusko v pondělí oznámilo, že bude každý den platit pětihodinové příměří, které má umožnit civilistům odejít z oblasti a dopravit do ní humanitární pomoc a potraviny. [celá zpráva]

V úterý ráno sice příměří začalo, ale brzy bylo porušeno a boje obnoveny a při leteckém a dělostřeleckém bombardování zahynuli nejméně čtyři lidé. Během pondělí se nikdo neevakuoval, i když byly přistaveny autobusy. Nepřijela ani žádná humanitární pomoc.

„Ruské příměří je fraška. Rusko nás vraždí a bombarduje každý den,“ řekl agentuře AFP obyvatel Dúmy Sámir Buajdhání. „Nevěřím, že je pro mě nebo mou rodinu bezpečné odejít.“

Mluvčí Mezinárodního výboru Červeného kříže Iolanda Jaquemetová zdůraznila, že evakuace vyžaduje hlubší koordinaci: „Humanitární koridory musí být dobře naplánované a musí být ustavené se souhlasem všech stran a ne jen jedné.“

Boje ve východní Ghútě podle exilové protiasadovské organizace SOHR monitorující dění v Sýrii pokračují i ve středu a syrské armádě se podařilo postoupit na východním okraji oblasti.

Anesteziolog z města Sakba Basam abú Bašír řekl,že palba od pondělí oslábla: „Dokonce ani v oblastech, kde je klidněji pořád není žádné příměří. Pořád přelétávají nad našimi hlavami tryskáče do oblastí.Pořád přicházejí zranění, ale není jich tolik. ”

Bojovník Armády islámu ve Východní Ghútě

FOTO: ČTK/AP

Lavrov ve středu v Radě OSN pro lidská práva (HRC) v Ženevě prohlásil, že Rusko bude nadále podporovat syrskou armádu a pomůže jí „zcela zničit teroristickou hrozbu”.

Oblast je plná bojovníků

Podle agentury AP působí ve východní Ghútě, kde žije na 400 000 osob kolem 20 000 členů různých povstaleckých skupin včetně bývalé An-Nusry (nyní Haját Tahrír aš-Šám) napojené na Al-Káidu, které má v oblasti asi 600 bojovníků.

Damašek a Moskva všechny označují za teroristické. K Al-Káidě se ale podle AP hlásí několik set těchto bojovníků, většina z dalších je místních a využívají znalosti terénu i toho, že za roky obklíčení vybudovali mnoho krytů a tunelů, jimiž se přesouvají.

Některé ze skupin jsou zapojeny do mírových rozhovorů vedených v Ženevě i v Astaně. Jednou z nejsilnějších je desetitisícová Armáda islámu (Džajš al-islám) podporovaná Saúdskou Arábií. Založil ji Zahrán Allúš, který byl v Sýrii vězněn za své protivládní aktivity. Po zahájení protivládních protestů v roce 2011 se přiklonil k islamistické ideologii, po vstupu IS do konfliktu se však jeho skupina několikrát střetla s An-Nusrou i IS.

Bojovníci skupiny Fajlak ar-Rahman při bojích u Damašku

FOTO: ČTK/AP

Druhou největší je osmitisícová Fajlak ar-Rahman, která se opírá se pomoc Kataru a Turecka. Kontroluje střední část Ghúty, tedy oblasti, na něž se zaměřuje množství armádních útoků.

Skupina Ahrár aš-Šám zpočátku patřila k vyznavačům extremistické ideologie, ale postupně své názory umírnila.

Všechny tři hlavní skupiny podle AP chtějí bojovníky skupiny Haját Tahrír aš-Šám z oblasti vypudit. Představitel Armády islámu pravil, že pokud bojovníci napojení na Al-Káidu neodejdou, nebo se do patnácti dnů nevzdají dalšího boje, jsou ve hře všechny možnosti jako toho dosáhnout včetně nasazení síly.

Tři nejsilnější skupiny tvrdí, že syrská vláda brání příslušníkům bývalé An-Nusry odejít a jejich přítomnost pak používá k obhájení útoků na oblast.

„Bráníte Al-Káidu,” zaznívá na adresu vzbouřenců ze sdělovacích prostředků blízkých Damašku, Moskvě a Teheránu. Přinášejí vlastní popis každé akce. Mohlo by to být úsměvné, kdyby nešlo o životy lidí, napsal v komentáři libanonský L'Orient le Jour (OLJ). Pro Damašek existují jen dva tábory – buď loajalisté, nebo bojovníci vedoucí svatou válku.

Lavrov kritizoval Američany

Lavrov vyzval k otevření humanitárních koridorů i USA: „Vyzýváme členy takzvané americké koalice, aby zajistili v oblastech spadajících pod jejich kontrolu stejný přístup pro humanitární pomoc, a to včetně uprchlického tábora Rukbán a celého území kolem Tanfu.”

Rukbán leží u jordánské hranice a je v něm na 50 000 Syřanů. Jordánsko přístup do tábora až na výjimky blokuje od roku 2016, kdy byl v oblasti Rukbánu spáchán atentát a připravil o život sedm jordánských pohraničníků. Tanf leží u syrské hranice s Irákem. Je tam vojenská základna, na níž američtí a britští vojáci cvičí oddíly zapojené do bojů proti Islámskému státu (IS).