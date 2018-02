Mezi odsouzenými je jedenáct Turkyň ve věku 20 až 50 let a jedna žena z Ázerbájdžánu, uvedla televize Al-Džazíra. Některé předstoupily v neděli před soud s dětmi.

Ženy byly dopadeny loni po dobytí Mosulu a Tall Afaru. Jen 48letá Turkyně, která byla nakonec odsouzena na smrt, přiznala, že do Iráku odešla vědomě.

„Museli jsme opustit Turecko, protože můj muž byl hledaný. Chtěla jsem žít v Islámském státu, kde v celé zemi platí právo šaría. Ale lituji toho, že jsem sem přišla,” uvedla. Její muž a dva synové byli zabiti při náletech.

Ázerbájdžánka Angie Omranová zase vypověděla, že poznala svého muže přes internet.

„Navrhl, abychom se setkali v Turecku, ale prostředník mi řekl, že by mě odvezl k mému budoucímu muži, aniž by mi řekl kam. Myslela jsem si, že zůstaneme v Turecku, ale zjistila jsem, že jsme v Sýrii, a můj muž mne odvedl do Iráku,” popsala.

Trest pro mladou Němku



V jiném procesu byla odsouzená i 17letá Němka Linda W., která však vyvázla s mírnějším trestem. Jak uvedl už v neděli list Süddeutsche Zeitung, půjde do vězení na šest let.

Zajata byla loni v létě při osvobozování Mosulu. Pět let dostala za příslušnost k Islámskému státu, rok za nezákonný vstup na irácké území.

Linda W. pochází z východoněmeckého Pulsnitzu a z domova utekla v roce 2016, když komunikovala po internetu s jedním z radikálů, který ji přesvědčil, aby konvertovala k islámu. Do Sýrie se dostala přes Turecko a vzala si tam bojovníka původem z Čečenska, se kterým odešla do Iráku. Po zajetí řekla, že lituje svého činu.

„Nevím, jak jsem mohla přijít s takovým hloupým nápadem. Zcela zničil můj život,” uvedla. „Chci se vrátit domů k rodině. Chci se dostat pryč z války, daleko od zbraní,” doplnila ještě podle listu Deutsche Welle.

Irácký soud rozhodl i o vyhoštění 27leté Francouzky Méliny Bougedirové, která byla spolu se svými čtyřmi dětmi zadržena při osvobození Mosulu a dosud si odpykávala sedmiměsíční trest vězení za „nelegální vstup do Iráku”. Tři z jejích dětí už soud repatrioval, uvedla agentura AFP.

Koncem ledna odsoudil irácký soud za členství v organizaci Islámský stát k trestu smrti Němku. [celá zpráva]