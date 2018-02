Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že teroristé ze skupiny Haját Tahrír aš-Šám napojené na Al Káidu sestřelili Filipovův bitevník Su-25 ruční protiletadlovou raketou, když se vracel ze zóny deeskalace Idlib, kde kontroloval dodržování příměří. [celá zpráva]

Předseda branného výboru ruské dumy Vladimir Šamanov ale popsal úkol pilota jinak: „Třetí den se tudy pokouší probít jednotka syrských speciálních sil. Regulérní syrská armáda v této oblasti podniká operaci.”

Roman Filipov the russian pilot how killed by #putin_kids_killer pic.twitter.com/vmfKvCBifZ — منذر العربي (@ArabMonder) 5. února 2018

Roman Filipov v civilu

Podle ministerstva se 33letému Filipovovi podařilo informovat velitelství, že byl zasažen, a snažil se do poslední chvíle udržet letadlo ve vzduchu. Nakonec mu nezbylo než se katapultovat nad územím pod kontrolou teroristů v oblasti obce Tal Dabas, uvedl TASS. Ani poté se ale nevzdal.

„Major Roman Filipov vedl do posledních okamžiků života nerovný boj, bojovníkům se nevzdal. Když byl těžce zraněný obklíčen teroristy a ti se přiblížili na několik desítek metrů, ruský důstojník na sobě odpálil granát,“ dodalo ministerstvo.

Podle serveru Vojenoje Obozrenije se mu podařilo střelou z automatické pistole Stečkin zasáhnout dva radikály. Podle něj na sobě odpálil dokonce dva granáty. Způsobily mu taková zranění, že jim okamžitě podlehl. Podle některých zpráv s ním zahynuli i dva radikálové, ale není jasné, zda to byli ti, které zasáhl střelbou, nebo je zabily střepiny granátů.

Roman Filipov's last moments, allegedly. pic.twitter.com/jEMdevQI82 — В космосе никто не услышит, как я ору (@Logos_shmogos) 4. února 2018

Server Daily Mail uvedl, že Filipov stačil pistolí zastřelit dva džihádisty a vykřiknout „To je za naše chlapce”. Podle původních informací pilota zabili vzbouřenci.

V médiích se objevilo video, na kterém má být zmíněný incident zachycen. Pořídit ho měl jeden ze vzbouřenců.

Někteří ruští politici už obvinili Spojené státy, že vzbouřencům dodaly ruční protiletadlové rakety, Spojené státy to popřely. [celá zpráva]

Šamanov dále uvedl, že suchoj byl sestřelen raketou s infračerveným naváděním, není však schopen říci, jakého byla původu, zda šlo o ruskou střelu Strela, Igla nebo americký Stinger. „Jediné, co je známo kromě trajektorie pádu, je to, že hořel pravý motor. To znamená, že tepelně naváděná raketa zasáhla motor.“

Ministerstvo sdělilo, že rodičům a rodině pilota bude poskytnuta veškerá podpora a pomoc.

Podle ministerstva byl Filipov zkušený letec, který nebyl v Sýrii na první misi. Splnil desítky bojových úkolů, kdy likvidoval teroristy nebo doprovázel humanitární konvoje.

Filipov vystudoval krasnodarskou vojenskou vysokou školu pro piloty.